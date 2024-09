Con buen fútbol, destacadas presentaciones y un ‘look’ bastante particular, que ha sido bien aprobado por la hinchada colombiana, Richard Ríosse ha ido convirtiendo en uno de los referentes a seguir en la ‘tricolor’. No obstante, su historia con la pelota no inició justamente con el fútbol, más bien con el futsal, que es una disciplina avalada por la FIFA y cuya naturaleza viene del microfútbol que se juega en cualquier parque de barrio de nuestro país.

Es por eso que, previo a lo que será la Copa del Mundo de futsal 2024, que se realizará en Uzbekistán, el jugador de Palmeiras, de Brasil, charló con la FIFA para analizar lo que será este importante torneo, además de contar reveladores detalles de sus inicios en el deporte.

"Cuando era pequeño, dividía mi tiempo [libre] a partes iguales entre el fútbol sala y el fútbol. Pero después fui viendo y descubriendo que no tenía muchas posibilidades de llegar lejos en el fútbol, y me quedé en el futsal", indicó de entrada Richard Ríos, quien se la jugó toda en esta disciplina, a tal punto de ser llamado a la Selección Colombia.

Y es que, justamente, luego de probar ‘finura’ con la ‘tricolor’ en un torneo de futsal, que se disputó en territorio brasileño, fue que Richard terminó seduciendo a unos ojeadores de Flamengo, que se la jugaron por él y, de manera repentina, lo llevaron al fútbol profesional. No obstante, el oriundo de Vegachí (Antioquia), afirma que, aunque cambió de disciplina, nunca se ha desligado de esas características que lo hicieron brillar inicialmente.

"La mayoría de lo que hago en el campo me viene del fútbol sala. Cuando controlo el balón pisándolo, cuando encaro el uno contra uno, cuando hago una pared. Ahora puedo pensar más rápido en un espacio reducido. Y yo pienso que el fútbol consiste en eso, en micropartidos dentro de un partido muy grande, ¿sabes? Hay como partidillos ahí de dos contra dos y de uno contra uno, que a veces tienes que resolver para ganar un partido. Todo eso es como el fútbol sala, y me ayuda bastante", dijo Richard Ríos.

Pero, ¿cómo fue su camino hasta llegar al éxito?

Nada fue fácil para Richard Ríos, quien, frente al rechazo inicial para ser jugador de fútbol, tuvo que reinventarse en el futsal, apostándole al deporte su futuro, como única posibilidad de cambiar el nivel de vida de su familia, que en sus inicios no era el mejor.

Richard Ríos con la selección Colombia. CHANDAN KHANNA/AFP

Es más, a pesar de ser un gran futbolista de fútbol sala, el colombiano no pudo ver la histórica participación de la Selección Colombia en el Mundial de 2012. "No pudimos verlo porque no tenía unas condiciones de vida muy buenas. Seguimos lo que se podía seguir desde allí", dijo, con resignación, el mediocampista ‘cafetero’.