Se conocieron videos de la presión de Lionel Scaloni al árbitro de Colombia vs. Argentina

Aunque ya han pasado 48 horas del triunfo de la Selección Colombia 2-1 sobre su similar de Argentina, en la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026; se siguen conociendo videos y detalles de lo que rodeó la segunda anotación del equipo de Néstor Lorenzo, que fue anotada de penalti por parte de James Rodríguez, la figura de dicho compromiso.

Y pues en un video que circula en redes sociales se observó la forma en que desde el banquillo de los argentinos intentaron presionar a Piero Maza, el árbitro del duelo jugado en el Metropolitano de Barranquilla, cuando fue a revisar el VAR, luego de que Nicolás Otamendi cruzara en el área a Daniel Muñoz.

Tanto el entrenador Lionel Scaloni, como sus asistentes Pablo 'Payaso' Aimar y Walter Samuel se ven alegando desde muy cerca de la pantalla del videoarbitraje y hasta dejan escapar sonrisas al ver que el juez chileno, tras unos minutos de análisis, señaló el punto penalti.

En la publicación que salió en 'X' se notan los comentarios de usuarios argentinos que reclamaron por esa acción en particular y que en muchos casos consideraron que no fue falta y que hasta aseguraron que los 'robaron' en Barranquilla.

Publicidad

En la rueda de prensa posterior al juego, el propio Scaloni dudó de la determinación de Maza y así lo dejó en evidencia. Junto a esto los medios de Buenos Aires no dejaron pasar la oportunidad para referirse a la controversia y al hecho que marcó el triunfo con tinte polémico.

James Rodríguez celebra su gol con la Selección Colombia frente a Argentina, en Eliminatorias Sudamericanas AFP

¿Qué dijo Scaloni del Colombia 2- Argentina 1?

Publicidad

"En realidad si me tengo que fijar en algo es en esa jugada del penal, él lo vio, yo sinceramente no es que no vea; el fútbol es un fútbol que también hay que mirar lo que hay alrededor. Lo que hizo Muñoz, él no protesta en ningún momento, bienvenido para su equipo, ya está, no hay que darle mucha vuelta. El penal condiciona el partido, podíamos intentar empatar, pero es evidente que sobre todo a nivel psicológico a ellos les dio y a nosotros nos puso nerviosos. Y hasta tuvimos para empatarlo", opinó Lionel Scaloni, DT de Argentina.