“A los hinchas de Selección Colombia les digo que alienten hasta cuando se va perdiendo”

Néstor Lorenzo, el técnico argentino de la Selección Colombia, lamentó el empate final ante la ‘Albiceleste’ pero ponderó el juego de su equipo y realzó la labor de Luis Díaz, al que definió como el mejor del partido.

“La idea de ponerlo por dentro, era para que no hiciera tanto recorrido, Lucho hizo un partidazo, el esfuerzo de todos fue enorme, pero Díaz fue el mejor”, señaló el entrenador del conjunto ‘cafetero’ en conferencia de prensa luego del 1-1 con Argentina en el Estadio ‘Monumental’ de Buenos Aires.

“El partido se dio como lo imaginábamos, con un Argentina protagonista, por eso tratamos de cerrar los circuitos en el mediocampo y salir rápido. El planteo nos dio resultados. Después, en una jugada confusa viene el empate. La verdad estoy conforme con la actuación del equipo y el resultado no es malo, pero tuve la sensación de que nos llevábamos los tres puntos, pero no se dio”, expresó Lorenzo.

“El ánimo estuvo bien, los dos empates en casa, tuvimos una mala sensación, nos faltó precisión y muchas cosas. Estoy conforme con el esfuerzo, hay que mirar hacia adelante”, agregó.

Al ser consultado sobre la definición del pasaporte de Colombia al Mundial de Norteamérica 2026 reflexionó: “El año pasado no nos imaginábamos que tocaba pelear hasta la última doble fecha. Este equipo tuvo mucha jerarquía ante los grandes de visitante y espero clasificar al Mundial”.

Néstor Lorenzo, técnico Selección Colombia - Foto: AFP

“Son jugadores muy competitivos, ya sabemos cómo somos los argentinos, no nos gusta perder, es un partido muy disputado. El árbitro permitió cosas que no debió permitir”, dijo al referirse a la tensión durante todo el duelo.

El mensaje de Néstor Lorenzo para los hinchas de la Selección Colombia

"Me hicieron hacer una publicidad donde yo decía algo que me hubiera gustado decirlo de cualquier manera, que estemos juntos, que nos unamos. En Barranquilla le dije a los jugadores que ustedes generaron que sean candidatos y deban ganar 4-0 los partidos, pero la Eliminatoria es muy difícil, entonces en Barranquilla cuando pasan 20 minutos y no hiciste un gol la gente se inquieta, no alienta, no digo a la gente de Barranquilla porque va gente de todo el país. En el rendimiento no lo considero justo, no podemos llorar pero los peores que hemos jugado han sido empates. Lo que le digo a la gente es que tenga fe, que lo apoye, que aliente, el que alienta cuando va 2-0 alienta cualquiera, hay que hacerlo hasta cuando va perdiendo".