Abel Aguilar sabe lo que es jugar un Selección Colombia vs España: “Fueron partidos muy especiales”

La Selección Colombia se enfrentará a un rival de peso este viernes 22 de marzo cuando se mida 'cara a cara' con España, en un partido preparatorio, el primero de este 2024. Por eso, en Gol Caracol hablamos con Abel Aguilar, quien jugó de titular en los dos más recientes duelos contra este combinado europeo.

El exjugador de nuestro país, mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, dio su punto de vista de cómo ve a la 'tricolor' de Néstor Lorenzo, opinó de Luis Díaz y se refirió a lo que será este duro compromiso en Londres, Inglaterra, que se verá por Gol Caracol y www.golcaracol.com.

¿Cómo ve este proceso del profe Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia?

“Pues el proceso lo veo muy bien, creo que desde que el 'profe' asume tenía ya muy claro una línea de trabajo y eso se ha ido notando con el paso del tiempo. El reflejo del equipo en este momento es por eso por un gran trabajo, por un entendimiento también del momento y la situación de cada uno de los jugadores tratando de organizar un grupo, en especial que tenga la capacidad para afrontar todos los retos que se están presentando en todas las competiciones. Parece que es un buen momento para la Selección y ha logrado también una estabilidad que hace mucho no se tenía en cuanto a resultados y la dinámica también del día a día. Entonces esperemos que siga funcionando así. Esos partidos que vienen ahora pues son importantes y ojalá que se siga viendo un gran nivel. El profe Néstor Lorenzo con su cuerpo técnico están en esa dinámica tan positiva porque es gente que trabaja muy bien, muy humana, que también entiende mucho a la persona. Eso un jugador creo que lo valora muchísimo".

¿Qué recuerdos tiene de esos partidos que jugó contra España en 2011 y 2017?

“Fui titular en ambos, fueron dos procesos distintos digámoslo que en los dos partidos hubo algunos cambios, pero sí recuerdo claramente que ya estaba jugando en Europa, ya había enfrentado a todo lo que era el seleccionado de España a nivel de clubes, a todos los jugadores y tenía un conocimiento mucho más amplio de lo que era también el fútbol de allá. Siempre es especial, yo creo que ese tipo de partidos cuando estás en la Selección siempre es especial de verdad el sentimiento de ponerse la camiseta, rendir y estar ahí desde todo punto de vista apoyando y sintiéndose parte también de un buen proceso. Entonces fueron partidos muy especiales".

¿Qué opina de enfrentarse a rivales como España?

“Es importantísimo, pero pues así como es importante jugar contra España es importante enfrentar cualquier selección, porque acá es la mentalidad de salir de la misma manera frente a cualquier rival, no porque sea España entonces se afronta de una manera distinta. El equilibrio emocional pasa por eso y la estabilidad sobre todo para uno como jugador pasa por eso. Es lo que uno tiene que lograr, no escoger partidos, no pensar que un partido es más importante que otro. En la Selección todo se valora, de todo se aprende, cada entrenamiento y cada partido es común. El equipo se ve sólido".

Abel Aguilar Selección Colombia vs España - Foto: Getty Images

¿Qué decir de Luis Díaz, nuestra máxima figura?

“Es un jugador que se ha ido ganando un espacio con trabajo, con esfuerzo, muy talentoso y que está bien rodeado. También en la Selección tiene gente que lo apoya y está en una liga de las mejores del mundo, en un equipo de nivel y cuando te encuentras en una situación de esas; pues seguramente el nivel de confianza está por arriba. Ojalá que siga en ese nivel, que pueda complementar su trabajo en el club con el tema de la Selección y que lo sepa llevar".

¿Cómo ve los de su posición en la actual Selección Colombia?

“Bueno es una posición que tiene muchos sentidos, por lo que digamos la manera en que juega el equipo para mí es una posición fundamental, por lo que significa este engranaje de la Selección. Yo creo que ya los muchachos los que han nombrado como Jefferson Lerma, Mateus Uribe son jugadores que se han ido consolidando. Ahora está Kevin Castaño, que me parece que ha asumido un rol muy importante y es un jugador de unas características que le sirven mucho al equipo".

¿Le gusta que se tenga la mezcla de experimentados y jóvenes?

“Sí, mira que en temas de Selección es un manejo especial y hay que ser muy conscientes obviamente del momento de cada uno. Los jugadores que tienen huella saben lo que es ponerse la camiseta de la Selección, porque no es nada fácil, es totalmente diferente a lo que se maneja en un club".