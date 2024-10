Agenda de los jugadores de Selección Colombia, este fin de semana: Luis Díaz es protagonista

Culminada una nueva jornada FIFA, los 'nuestros' nuevamente volverán al 'ruedo' en sus respectivas ligas y clubes desde este fin de semana, donde la jornada futbolera 'pinta' para imperdible.

Y en Gol Caracol le damos una repasada a cada uno de los futbolistas deSelección Colombia, que tendrán acción de este sábado 19, al martes 22 de octubre.

Arqueros

Camilo Vargas

Partido: Atlas vs. Mazatlán

Día: viernes 18 de octubre.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Álvaro Montero

Partido: Millonarios vs. Deportivo Pasto

Día: domingo 20 de septiembre.

Hora: sin definir

Transmisión: televisión cerrada.

Kevin Mier

Partido: Puebla vs. Cruz Azul.

Día: viernes 18 de octubre.

Hora: 10:05 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia. EZRA SHAW/Getty Images via AFP

Defensas

Andrés Román

Partido: Jaguares vs. Atlético Nacional

Día: sábado 19 de octubre.

Hora: 5:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: televisión cerrada.

Juan David Cabal

Partido: Juventus vs. Lazio

Día: sábado 19 de octubre.

Hora: 1:45 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Jhon Lucumí

Partido: Genoa vs. Bologna.

Día: sábado 19 de octubre.

Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Jhon Janer Lucumí, defensa de la Selección Colombia. Hector Vivas/Getty Images

Johan Mojica

Partido: Mallorca vs. Rayo Vallecano

Día: domingo 20 de octubre.

Hora: 7:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: DSports (610-619), DGO.

Santiago Arias

Partido: Cruzeiro vs. Bahía

Día: viernes 18 de octubre.

Hora: 7:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Cristian Borja

Partido: América vs. Santos

Día: sábado 19 de octubre.

Hora: 8:05 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Willer Ditta

Partido: Puebla vs. Cruz Azul.

Día: viernes 18 de octubre.

Hora: 10:05 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Yerry Mina

Partido: Cagliari vs. Torino

Día: domingo 20 de octubre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Dávinson Sánchez

Partido: Antalyaspor vs. Galatasaray

Día: sábado 19 de octubre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Dávinson Sánchez celebra gol en Colombia vs Chile - Foto: AFP

Mediocampistas

Kevin Castaño

Partido: Spartak Moscú vs. Krasnodar

Día: domingo 20 de octubre.

Hora: 8:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Jefferson Lerma

Partido: Nottingham Forest vs. Crystal Palace

Día: lunes 21 de octubre.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Jhon Arias

Partido: Fluminense vs. Paranaense

Día: martes 22 de octubre.

Hora: 5:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo+.

Juan Fernando Quintero

Partido: Racing vs. Defensa y Justicia

Día: sábado 19 de octubre.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play.

James Rodríguez

Partido: Mallorca vs. Rayo Vallecano

Día: domingo 20 de octubre.

Hora: 7:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: DSports (610-619), DGO.

James Rodríguez durante partido del Rayo Vallecano. Getty Images

Richard Ríos

Partido: Juventude vs. Palmeiras

Día: domingo 20 de octubre.

Hora: 6:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo+.

Yaser Asprilla (lesionado)

Partido: Girona vs. Real Sociedad

Día: sábado 19 de octubre.

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Juan Camilo Portilla

Partido: Argentinos Juniors vs. Talleres de Córdoba

Día: domingo 20 de octubre.

Hora: 1:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional.

Matheus Uribe

Partido: Al-Sadd vs. Persépolis

Día: lunes 21 de octubre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: no tendrá transmisión para Colombia

Jorge Carrascal

Partido: Rubin vs. Dinamo Moscú

Día: domingo 20 de octubre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: no tendrá transmisión para Colombia

Richard Ríos con Selección Colombia - Foto: AFP

Delanteros

Jhon Córdoba

Partido: Spartak Moscú vs. Krasnodar

Día: domingo 20 de octubre.

Hora: 8:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Jhon Jader Durán

Partido: Fulham vs. Aston Villa

Día: sábado 19 de octubre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Luis Díaz

Partido: Liverpool vs. Chelsea

Día: domingo 20 de octubre.

Hora: 10:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Luis Díaz celebra con la Selección Colombia Foto: AFP

Luis Sinisterra

Partido: Bournemouth vs. Arsenal

Día: sábado 19 de octubre.

Hora: 11:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Juan Camilo Hernández

Partido: New York RB vs. Columbus Crew

Día: sábado 19 de octubre.

Hora: 5:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV).

Nelson Deossa

Partido: Pachuca vs. Guadalajara

Día: sábado 19 de octubre.

Hora: 6:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Roger Martínez (lesionado)

Partido: Racing vs. Defensa y Justicia

Día: sábado 19 de octubre.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play.