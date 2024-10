"James Rodríguez no es el mismo de 2014, pero Lorenzo supo administrar su talento en Colombia"

Este viernes se siguieron presentando repercusiones que dejaron las dos más recientes fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, que trajeron para la Selección Colombia una derrota frente a Bolivia, jugando en El Alto, y una clara victoria 4-0 sobre Chile, en el estadio Metropolitano, de Barranquilla. Y el martes pasado, el que salió destacado y con una calificación de 8.3 para 'Sofa Score' fue James Rodríguez, quien adicionalmente salió en el once ideal de la Conmebol.

Sobre este tema, de la presencia del '10' del seleccionado colombiano, se comenzó hablando en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y el que tomó la palabra fue Javier Hernández Bonnet, director general de 'Gol Caracol'.

"El de hoy no es claramente el James Rodríguez de 2014, el del Mundial que le permitió ir al Real Madrid. Y ahora con ese poquitico o esa mediana cantidad de fútbol que le queda, lo pone al servicio de Colombia. Eso nos ha permitido verlo bien. Él es la brujula de esa Selección, más allá de que cada quien tiene su pensamiento personal", empezó afirmando Hernández Bonnet.

James Rodríguez, capitán y figura de la Selección Colombia en el duelo contra Chile por Eliminatorias. LUIS ACOSTA/AFP

El comentarista agregó que "esto no es solo James, para que juegue con comodidad, hay esfuerzo y sacrificio de los que están a su lado, entendiendo que James no es recuperardor, no tiene esa capacidad de reaccionar, como lo pudo haber hecho en otra época en 2014 o en el mismo Mundial de 2018. Y ahí, ese es el mérito de Néstor Lorenzo, puesto 35 de los mejores técnicos del mundo. El técnico tiene mucho de eso, es la forma en la que administra el talento, sabiendo que no es el James de antes, al que se le saca el máximo povecho".

Publicidad

Hernández Bonnet también siguió con el reconocimiento a la labor que con el actual jugador de Rayo Vallecano ha hecho desde hace un buen tiempo el cuerpo técnico de nuestro país.

"Esa sí la ganó sola Lorenzo, eso hay que decirlo. Además, tiene que ver mucho con un plan de preparacion de la Selección Colombia con él, manteniéndose activo. Ese plan ha hecho que James Rodríguez se encuentre en condiciones físicas, y así le permite estar de nuevo en la Selección ideal de la Conmebol".

Publicidad

De igual manera, en el mismo espacio radial se rebobinaron declaraciones de entrenadores como Marcelo Bielsa, de Uruguay; Lionel Scalino, de Argentina; del chileno Arturo Vidal y del exjugador peruano Roberto 'Chorillano' Palacios, quienes tuvieron palabras de elogio para Rodríguez Rubio, quien ahora regresa a España a continuar con esa lucha que significa tener más espacios en Rayo Vallecano, su club.