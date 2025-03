Amigo de Néstor Lorenzo lloró al hablar del técnico de Selección Colombia: "No merezco tanto"

Néstor Lorenzo quiere hacer historia en la Selección Colombia . Desde que asumió como entrenador, dirigió un total de 32 partidos, en los que ha firmado 21 victorias, siete empates y cuatro derrotas. Además, su equipo ha marcado 59 goles y recibido 24. Sin embargo, no solo está dejando huella por lo hecho en el terreno de juego.

El cariño que le tiene la gente en el país 'cafetero' es único, gracias a lo deportivo y, en especial, a su forma de ser. Carismático, humilde y sencillo, así lo definen quienes han logrado compartir con el argentino. Y es que, no niega un saludo, comparte con los hinchas, le cumple los sueños y siempre responde de la mejor manera.

Por eso, con sus amigos, el trato es mucho mejor, con el amor de base y así lo expresó Leonardo Marano, uno de los seres más cercanos a Néstor Lorenzo. En una extensa entrevista exclusiva con Gol Caracol, no ocultó sus sentimientos hacia el estratega del combinado patrio, hasta el punto de que aparecieron algunas lágrimas.

"Estoy muy orgulloso de él. De hecho, cuando veo la foto que me trajo con tanto cariño, acá en mi negocio, en donde estamos abrazándonos con la mamá, me emociona mucho (llora). A veces pienso que no merezco tanto, tanto cariño, afecto, no soy merecedor de todo ese aprecio", afirmó con la voz entrecortada y ojos llorosos.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, junto a su amigo Leonardo Marano, en Villa Celina Instagram Oficial de Néstor Lorenzo

Pero con razón, teniendo en cuenta que "lo conoce desde muy pequeño. Prácticamente, no lo vi nacer porque no nos dejaban estar en el parto de las vecinas (risas). El ego de él nunca fue grande y es sencillo. Ojalá, todos fueran como él". Razón por la que, continuando por esa línea, dedicó unas palabras a Colombia por su amor.

"Agradezco que en Colombia, lo quieran tanto. Gracias porque estas emociones, recordar, decir lo mucho que quiero a Néstor Lorenzo, me hacen bien. Agradezco al pueblo colombiano que lo quiere tanto. Es único y él se merece lo mejor", sentenció Leonardo Marano, quien tiene una hermosa amistad de años con el entrenador.

