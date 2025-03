Néstor Lorenzo y la historia de vida que pocos conocen, contada por un amigo entrañable

"Me alegra saber y ver que Néstor Lorenzo está rodeado de gente linda en toda Colombia, que lo quiere tanto. Para mí, es una felicidad saber que es amado", con estas palabras, Leonardo Marano dio inicio al relato de vida sobre el director técnico de la Selección Colombia . Y es que, en cada una de las declaraciones que dio el amigo del estratega, transmitió orgullo, hubo nostalgia y hasta soltó lágrimas, en entrevista exclusiva con Gol Caracol.

¿Cómo se conocieron con Néstor Lorenzo?

"Esta historia de vida empezó hace varios años. Viajando en el tiempo, llegaron mis padres, donde mi papá era italiano y mi madre, catalana; yo soy uno de los más viejos nacidos acá. Después está Lucía, que es la madre de Néstor, cuyo papá es italiano, paisano de mis padres, a dos cuadras de distancia. Casi 80 años atrás, todos en el barrio, que se iniciaba lleno de tierra, sin luz, y ya es ciudad. Así que somos muy amigos, entrañables, de toda una vida, porque mis padres se conocieron con los abuelos de él. De hecho, mis padres, con los abuelos de él, fueron fundadores del pueblo. Y ahí nació la amistad con la mamá, luego se sumó el papá, y los demás".

¿Cuál es la anécdota que más recuerda?

"Por mi actividad comercial, ese lazo se fue fortaleciendo, ya que yo arreglaba televisores, entonces cuando se les dañaba la TV, venían y lo arreglábamos para que vieran 'El Zorro', que era un programa que les encantaba (risas). Siempre estuvo esa amistad que ha sido linda y sincera. De la familia de Néstor, puedo hablar como mi familia. Gente querida, maravillosa, que recuerdo con afecto y sentimos que lo son todo".

¿Qué decir de Lorenzo y sus inicios?

"Néstor es un luchador incansable, se inició en un club que tenemos, a dos cuadras, y se llama Unión Riachuelo Central y ahí hizo sus primeros pinos como jugador. Dejó una linda amistad porque cuando viene a Villa Celina, la gente del club lo recibe con los brazos abiertos y él corresponde a ese cariño. De hecho, viene y siempre nos visita y nos da mucho amor a los amigos como nosotros".

¿Algún regalo especial que le haya dado?

"Aquí tengo un cuadro que me trajo desde Colombia, donde aparecemos con su mamá, abrazados, al frente de nuestro negocio y lo colgué acá. Entonces, cuando la gente viene y ve esa foto, dice: '¿Ese es Néstor? No, pero, ¿Cómo?'. Y yo les digo: 'Sí, y ese cuadro, me lo trajo desde Colombia'. Porque no es igual (risas)".

¿Cómo describe al técnico de la Selección Colombia?

"Lo conozco de pequeño. Prácticamente, no lo vi nacer porque no nos dejaban estar en el parto de las vecinas (risas). Cuando nació, se le veía jugar en las calles y empezó a crecer. Siempre ha sido un chico educado, bueno. Lucía los tenía bien educados. Empezó a hacer su carrera, siempre respetuoso, saludaba. Cuando jugaba en la Selección Argentina, no cambió, seguían los abrazos y todo igual. El ego de él nunca fue grande y fue sencillo. Lo conocimos cuando era chico, jugaba en el potrero, hace tiempo. Ojalá, todos fueran como él. Es más, a mi nieto, cuando se porta mal, le muestro la foto de Néstor y le digo: 'él es un ejemplo que tenemos en Celina'".

¿Cómo fue la vida en Villa Celina?

"La historia de la familia de Néstor es de gente que luchadora. No tenían nada y llegaron a armar todo. El papá de él era trabajador, se hicieron su casa propia, no fue que llegaran y tenían todo resuelto, no, fue un tema que arrancaron de abajo. Y nosotros le ayudamos a lo del tema del televisor, a instalarlo con antena, en fin. Por eso, conozco a los tíos, primos, toda la familia de Néstor. Es gente única y cariñosa. Se le extraña".

¿De qué manera vive los reencuentros con Néstor Lorenzo?

"Cuando Néstor viene, es cariñoso, me da abrazos fuertes y me pongo a llorar, al igual que mi señora; le pasa lo mismo. Son muchos sentimientos encontrados. No se puede imaginar que un muchacho tan importante, así de grande y que ha logrado tantas cosas, sea tan generoso, humilde y sencillo con todos sus amigos".

¿Por qué ese cuadro es tan especial?

"Lo mandó a hacer en Colombia y me lo trajo hasta el negocio. Y no es un cuadro pequeño, la foto donde está él, su mamá y yo, abrazados, está enmarcada y es de casi medio metro. La gente viene y cuando ve ese cuadro tan lindo, solo dicen: '¿ese es el técnico de Colombia?' Y les digo que sí, que lo conozco desde chiquito”.

¿Qué significa Néstor Lorenzo en su vida?

"Estoy muy orgulloso de él. De hecho, cuando veo la foto que me trajo con tanto cariño, acá en mi negocio, en donde estamos abrazándonos con la mamá, me emociona mucho (llora). A veces pienso que no merezco tanto, tanto cariño, tanto afecto, no soy merecedor de todo ese aprecio, así que les agradezco que en Colombia, lo quieran tanto. Gracias porque estás emociones, recordar, decir lo mucho que quiero a Néstor, me hacen bien. Agradezco al pueblo colombiano que lo quiere tanto".