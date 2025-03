Ángelo Marsiglia: "Mis jugadoras de la Selección Colombia femenina tienen una pasión increíble"

Ángelo Marsiglia Olivares , técnico de la Selección Colombia femenina de mayores, charló en exclusiva con Caracol Sporcats trasmitido por la plataforma Ditu, sobre varios temas tanto de su vida personal como profesional: “No me considero famoso, soy un apasionado por lo que hago en este caso como técnico de la Selección Femenina de mayores”, fueron las primeras palabras del estratega antioqueño.

Viviendo un sueño

“Uno siempre se visualiza cuando entra en este medio, dirigir en la élite, todo paso rápido. Un sueño que acarrea la presión de hacerlo de la mejor forma”, dijo sobre su experiencia de estar al frente del combinado cafetero.

La admiración por cada una de sus dirigidas

Selección Colombia femenina, cayó con Estados Unidos en la SheBelieves Cup. @lafcfem/Instagram

Publicidad

Marsiglia se refirió al profesionalismo de las jugadoras de la 'tricolor', que sin importar el resultado siempre lo dan todo dentro de la cancha.

“Siempre que jugamos contra una potencia se nos bloquea la mente. En el primer tiempo contra Francia (Juegos Olímpicos) quería que me tragara la tierra, fue las pocas veces que me salí de casillas en el camerino (...) en el segundo tiempo ese equipo entró siendo otro, los balones divididos los ganaba Colombia. Yo dije: ‘Esto los ganamos', yo me erizaba (...) sin comparar ni masculino ni femenino, mis jugadoras tienen una pasión por representar el país de una manera increíble. Cuando ellas vienen a la Selección son otras, yo siento que ellas disfrutan mucho”.

Publicidad

"Hoy el reto importantísimo está en la Copa América y soñamos con ser campeones (…) el talento siempre ha estado, lo que hemos crecido es el profesionalismo, pero gracias al desarrollo en Estados Unidos y Europa, ellas (futbolistas) han traído eso de allá, eso ha hecho la diferencia”, dijo el técnico de la Selección

Más declaraciones de Ángelo Marsiglia

El técnico no escondió su pasión por América de Cali, equipo en el que hizo las inferiores, pese a no debutar como profesional.

“Cuando estás a esa edad (12 años), siempre quise ser jugador de fútbol. Entro a las divisiones inferiores del América de Cali (…) recuerdo que cada sábado y a veces los domingos, había un profesor que hacía rondas telefónicas, y a veces presenciales. Nos acostábamos tempranos porque sabíamos que teníamos que rendir al otro día”.

Publicidad

La influencia de su padre

“Yo nací en Caucasia (Antioquia), mi padre me inculcó mucho la vida del deporte. Vengo de una familia muy futbolera (…) muy contento de mi infancia, pero siempre mi estudio y formación académica fue en Valle”.

Publicidad

“Mi padre hace muy poco, y le gustaba mucho esa canción de Jaime Molina. La cantaba y cobraba 100 pesos, me decían ‘Jaime Molina’, mi papá me apoyaba mucho (…) tenía un primo y los dos cantábamos. Fue una infancia muy bonita. Es un vacío que no se llena, siempre tuve un miedo de despedir a mi padre. Lo velamos, lo enterramos y al otro día tuve que viajar a la concentración. No he podido vivir ese duelo”.

Manuela Pavi y Ángelo Marsiglia en medio del juego de Colombia vs. Francia, en el Stade de Lyon. OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP

El fútbol, su plan A, B y C

“Siempre estuve claro en lo que era mi objetivo, cuando me retiré del fútbol me dio muy duro. No estaba en el equipo A, había tenido viajes internacionales con América, yo decido retirarme, le pedí ayuda a mi mamá en la parte académica, Tomé una decisión que tenía que ir ligada con el fútbol”.

La transición de jugador a técnico

Publicidad

Tras su decisión de colgar los guayos, Marsiglia decidió estudiar licenciatura del deporte gracias al apoyo de su madre. En las aulas también siguió ligado al fútbol, aunque el destino lo llevaría a dar sus primeros pasos como entrenador

“Ese cambio de rol, de estar en la cancha a la línea, entró a la Universidad Javeriana de Cali, en donde me dijeron venga para acá, y pese a no tener experiencia como técnico allí fue mi gran formación. Saltó a la Selección Valle, me dan la categoría mejor femenina en donde me encuentro a una tal Linda Caicedo, Juana Ortegón, Luisa Agudelo. Comenzamos a ganar títulos, y la gran base de las selecciones colombianas son del valle”.