Uruguay vs. Colombia: Kevin Ortega, árbitro joven y poco 'tarjetero' para dirigir en Montevideo

La Selección Colombia vuelve este viernes 15 de noviembre al ruedo en las Eliminatorias Sudamericanas y el contrincante a enfrentar es de 'quilates', de alto voltaje,como lo es el combinado de Uruguay.

Para este compromiso de la undécima jornada se conoció que Kevin Ortega será el árbitro encargado de impartir justicia entre la 'celeste' y la 'tricolor'; es un colegiado bastante joven y que a nivel internacional, tiene buenos pergaminos. Será la primera vez que le pita a la 'amarilla' por las clasificatorias a la Copa del Mundo del 2026.

Para conocer un poco más de este juez de origen peruano y que es FIFA desde el año 2019, en Gol Caracol dialogamos con Albert Duarte, exárbitro tolimense, y quien nos dio su concepto de cómo es Ortega en el tema disciplinario y qué tanto deja jugar.

"Kevin Ortega, que es el árbitro central de Uruguay vs. Colombia, es peruano, de la nueva gama de árbitros peruanos, que digamos, ha dado la talla. Tiene un buen estado físico, es un árbitro joven de 32 años que genera credibilidad en cada decisión. No es un árbitro tarjetero, es un árbitro que maneja muy bien sus tarjetas desde el punto de vista disciplinario. Habrá que esperar, verlo en un partido exigente como va a ser Uruguay contra Colombia, pero hasta ahora, a nivel internacional ha tenido unas buenas actuaciones, esperemos que este sea la seguidilla de una buena labor", comenzó diciendo Duarte para este portal.

Kevin Ortega dirigirá Uruguay vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. Shaun Clark/Getty Images

Kevin Ortega, de 32 años, tendrá la asistencia de dos compatriotas, quienes a su vez han tenido méritos y credibilidad en cada partido que han podido ocupar las líneas.

"Estará asistido por Michel Oreu y Jesús Sánchez en sus laterales, que también son asistentes que tienen un buen bagaje a nivel internacional, en el sentido de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y considero que hay garantías para el juego. Esperemos que esto lo ratifiquen Kevin Ortega y el grupo de árbitros peruanos para este juego", prosiguió con su análisis, Albert Duarte.

En cuanto a cómo es el comportamiento del pito peruano en el campo de juego, Duarte atinó a explicar que le gusta "consensuar con los futbolistas" y que trata de darle siempre manejo al juego.

"Lo que respecta en la parte disciplinaria, Kevin Ortega no se ha caracterizado por ser un árbitro de mano fuerte dentro del terreno de juego; me parece que es un árbitro de más hablar, de tratar de consensuar con los jugadores, de darle manejo; y esperemos que este partido, que va a ser muy difícil, esté a la altura de las exigencias; que si tiene que sacar las tarjetas, lo haga sin ningún temor. Y muy a pesar de que los dos equipos son muy técnicos, claramente él tendrá que darle esa lectura de juego y actuar conforme a lo que se vaya presentando, esperemos que en la parte disciplinaria no tenga ningún inconveniente", sostuvo.

Por último, Albert Duarte fue certero en afirmar que el árbitro 'inca' es de ese tipo que le da ventajas cuando es necesario dársela al juego y confía en que Kevin Ortega mantendrá el orden.

"Es un árbitro que deja jugar, que no sanciona pequeñas faltas; da buenas ventajas cuando tiene que darlas. Pues obviamente la continuidad del juego también depende de la buena actitud de los jugadores, entre más se dediquen a jugar fútbol, menos interrupciones hay. Esperemos que sea un partido bonito, que el árbitro tenga el menos trabajo posible, pero que todo lo mantenga en orden. Considero que Kevin Ortega ha venido haciendo un buen trabajo a nivel internacional y es la mejor vitrina para que él muestre la calidad de árbitro que hay en el fútbol peruano", finalizó Duarte.

¿Kevin Ortega le ha dirigido algún partido a la Selección de Uruguay?

Sí, le ha dirigido en una ocasión y fue en la pasada Copa América 2024. Fue un compromiso frente a la Selección de Estados Unidos por la fase de grupos y que terminó con victoria para la 'celeste' por marcador de 1-0. En dicho juego, Ortega tuvo una fuerte discusión con Christian Pulisic, el capitán del combinado de las 'barras y las estrellas'.

En cuento al tema del VAR, Diego Haro estará pendiente desde el monitor y tendrá como AVAR a Jonny Bossio; ambos de nacionalidad peruana.