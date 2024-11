James Rodríguez, el 'mago' al que le temen en Uruguay previo al juego con Selección Colombia

Las emociones de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 ya regresaron y este viernes tendrán un partido muy atractivo entre Uruguay y Colombia. En la previa, desde el país 'charrúa' destacan aJames Rodríguez como el jugador que más 'peligro' genera en la 'tricolor' y que además siempre brilla contra la 'celeste'.

En Gol Caracol hablamos con el periodista uruguayo Juan Pablo Taborda, del medio 'Gol TV', quien se refirió sobre si existe un sentimiento de revancha, tras lo acontecido en Copa América; los jugadores colombiano que más preocupan en Uruguay; y si se sienten confiados al tener un historia muy positivo de local frente al combinado 'cafetero'.

James Rodríguez en Colombia vs. Uruguay en Copa América 2024. Robin Alam/ISI Photos/Getty Images

¿En Uruguay ven este partido como revancha, tras lo acontecido en la Copa América 2024?

"Sinceramente no se está manejando como tal. Siempre cuando hay un partido de mismas elecciones, por ejemplo, y se ven las caras, poco tiempo después de haber jugado una instancia tan importante como por ejemplo fue la semifinal de Copa América, a veces se maneja. Eso sí paso después del partido de Uruguay-Chile, cuarto de final de la Copa América, ahí sí quedó como un resquemor. Más que nada la opinión pública en la gente. El tema es que con Colombia no sucedió nada más allá de lo deportivo. Ganó en 'buena ley' Colombia, clasificó a la final, y después todo lo que pasó fue que se quedó como un resquemor. Lo que pasó después no fue con la Selección propiamente dicha. No se está tomando como una revancha, sinceramente. Se está tomando como un partido por demás importante que Uruguay necesita crecer en su nivel de juego como fue la primera parte de estas eliminatorias".

¿Qué jugadores de Colombia generan preocupación en Uruguay?

"Con la Copa América redescubrimos a James Rodríguez . Todo el mundo lo destacó y lo sufrimos en carne propia nosotros en el 2014, cuando por los octavos de final fue gran figura. Pero parecía como que era una figura que estaba llegando a su ocaso. Pero con la Copa América particularmente, ahí vimos un James Rodríguez de gran nivel. Y también tiene una, esto más a nivel de grupo, es una selección con mucha altura. Entonces eso puede, el juego aéreo puede llegar a complicar. Pero a nivel individual, el James Rodríguez, y también no voy a descubrir nada con lo que es Luis Díaz, son jugadores puntales. Si me preguntan por uno, James Rodríguez, porque es un jugador que te puede, porque cuando menos lo esperaste, te puede sacar un conejo de la galera, como se dice. O un pase, o un tiro de larga distancia, un pase a la distancia, como ha sabido hacerlo. Yo creo que es una selección de muchísimo cuidado, no en balota, segunda a la tabla".

Colombia solo ha ganado una vez en Uruguay, ¿se sienten confiados

"Son partidos muy difíciles. No vamos a descubrir nada de lo que es Colombia hoy en día. Ya hace décadas que Colombia es una potencia a nivel sudamericano. El tema del peso de la localidad yo no creo que a la Selección Colombia lo vaya a sufrir a pesar de haber ganado solamente una vez. A nivel del peso del público, hasta el momento, diría más de veinte mil de entradas vendidas, cosa que no estaba pasando eso con Uruguay. Hace un tiempo que la acompañaba mucho el público".