¡Avisan a la Selección Colombia! "Para Bolivia viene el inicio de una nueva historia"

Pasan las horas y se vienen los dos próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, con la Selección Colombia con dos partidos interesantes como lo son la visita a Bolivia y el duelo contra Chile, en Barranquilla, de los días 10 y 15 de octubre próximos. Y en ese sentido desde territorio boliviano los medios le han dado gran despliegue a su equipo nacional, en la previa a recibir a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

La 'verde' ya viene realizando entrenamientos bajo la orientación del cuerpo técnico que lidera Óscar Villegas y que viene con la motivación en su punto más alto después de dos triunfos sobre Venezuela y Chile, en las pasadas jornadas del mes de septiembre.

Y así uno de los jugadores que habló fue Carmelo Algarañaz, quien viene de anotar gol con Bolivia y que arribó a su país proveniente de Grecia en donde juega en la segunda división. El futbolista mostró disposición y entereza de entrada.

"Fue un viaje largo, pero ya estamos acá, en la ciudad maravilla, para ponernos a disposición del profesor. Me cambio y me voy al entrenamiento; no tengo tiempo para descansar. Voy a ponerme el overol inmediatamente y hoy no será la excepción; es una de las características que tengo", dijo Algarañaz a los medios y en declaraciones reproducidas por el diario 'El Deber'.

El atacante también aprovechó para dejar un mensaje a Colombia, el siguiente rival en las Eliminatorias. Así comentó que "las expectativas son altas por lo que hicimos en la anterior fecha doble. Debe ser el comienzo de una nueva historia para Bolivia y poder cumplir el sueño de clasificar al Mundial o al menos pelear hasta el final".

El mencionado diario informó además que los trabajos de los seleccionados siguen sin tregua y apuntó que "se entrena este día en el estadio Rafael Mendoza Castellón de Achumani. Las principales novedades serán la participación de Adalid Terrazas, quien llegó ayer, y la de Algarañaz. Con estos dos jugadores, el grupo estará conformado por 24 integrantes, aguardando el arribo de los últimos tres: Gabriel Villamil, Lucas Chávez y Roberto Carlos Fernández".

Bolivia vs. Colombia, hora y dónde ver el partido de Eliminatorias

El juego entre Bolivia y Colombia será el próximo jueves 10 de octubre de 2024, a las 3 de la tarde, y se podrá ver EN VIVO en la pantalla de Gol Caracol y en www.golcaracol.com.