"La Selección Colombia debe entender que la altura existe en Bolivia, pero es más mental"

¿Qué tanto castigo físico puede representar para la Selección Colombia el jugar a más de 4.000 metros de altitud? René Higuita , leyenda del combinado patrio, quien jugó en La Paz y sabe de sus efectos, le piso 'picante' al tema en medio del acto de lanzamiento del Proyecto de Guardametas de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) .

Se acerca la jornada de Eliminatorias Sudamericanas para la 'tricolor', en la temible ciudad del Alto. Los 4.150 metros sobre el nivel del mar tienen una primera realidad a la que los arqueros que sean convocados deben enfrentarse. "En la altura el balón es mucho más rápido que en cualquier otro lugar", dijo, de entrada, el creador del 'escorpión'.

La altura y falta de oxígeno son temas a tener en cuenta, pero René Higuita, referente del arco nacional, considera que no solo lo sufrirán los dirigidos por Néstor Lorenzo. "Eso es como el calor, le pega a ambos equipos; no es que porque Bolivia juega allá y ya están adaptados, no, también los afectará en cierta medida", añadió el exarquero.

La cabeza será clave para sacar el partido adelante, dejando en claro que la altura no es ningún mito. "La altura existe, pero es más mental. Los equipos visitantes van ganando y empiezan a darles oxígeno, chao, perdieron. No les den nada. Ya están preparados física y mentalmente", sentenció el nacido en Medellín, de 58 años de edad.

René Higuita, al igual que David Ospina, ahora hacen parte de programa 'Fútbol Con Futuro', que busca potenciar a los guardametas desde las bases, provenientes de varias regiones del país. Allí, con trabajo, se espera que se puedan perfilar para llegar a la Selección Colombia, pensando en el recambio generacional tan importante.

James Rodríguez, Johan Mojica, Jefferson Lerma y otros jugadores de la Selección Colombia en medio de un entrenamiento AFP

"A veces, esperamos hasta último momento para buscar en esa posición. Entonces intentamos que, en masculino, podamos empezar a los 13 años y, en la rama femenina, desde los 15 años", dijo Carlos 'Piscis' Restrepo, director de selecciones juveniles de Colombia, en declaraciones ante los medios de comunicación, este martes 1 de octubre.

Desde ya, Colombia empezó un proceso que perfile al país como cuna de talentos como David Ospina, Camilo Vargas, Luisa Agudelo y Catalina Pérez, mientras que el equipo de mayores busca la manera de contrarrestar los problemas de la altura boliviana. Dicho compromiso está programado para el jueves 10 de octubre, a las 3:00 p.m. (Hora de Colombia).