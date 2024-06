Bolivia se aferra a sus nuevas joyas y al proceso: así es el rival de la Selección Colombia

Bolivia quiere volver a los puestos de arriba. Así como se coronó campeona de la Copa América de 1963 y clasificó a los Mundiales de Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, sueña con dejar su huella en el torneo de selecciones más antiguo del mundo, que se disputará del 20 de junio al 14 de julio de 2024, en territorio estadounidense. Eso sí, no será una tarea fácil y lo saben.

El equipo comandado por el estratega Antônio Zago comparte el grupo C, junto a Panamá, Uruguay y Estados Unidos. Además, viene de disputar dos compromisos preparatorios, en los cuales fue superado 1-0 por México y 3-1 frente a Ecuador. Ahora, tiene una nueva prueba de fogueo y será contra la Selección Colombia, este sábado 15 de junio, a las 4:00 de la tarde (hora Colombia).

Por eso, para conocer más de Bolivia, en Gol Caracol contactamos a José Carlo Fernández, más conocido como 'El Gato'. El exguardameta atajó cerca de 30 partidos con el equipo de su país, donde disputó la Copa Confederaciones de 1999, las Copas América de 1997, 1999 y 2004, y las Eliminatorias al Mundial de 2002. En sus declaraciones, analizó cada detalle, criticó ciertos aspectos y más.

¿Qué análisis hace de la Selección Bolivia?

"Bolivia es una selección nueva, joven, renovada, pero con el problema que siempre he tenido a lo largo del tiempo y es la falta de competencia. ¿A qué me refiero? No tenemos casi jugadores en el exterior, la mayoría sigue siendo del fútbol local, que es más lento, en canchas con regulares condiciones, en fin, entonces al llegar a la máxima competencia, eso te pasa factura y se paga caro".

Entonces, ¿Para qué está 'la Verde'?

"Están en una transición de jugadores, donde el promedio de edad es de 25 años. De entrada, eso no es fácil, y menos cuando hay un entrenador nuevo. Mucho se habla del proceso, de no pensar en lo que viene pronto, que es la Copa América, sino en las Eliminatorias actuales o incluso en las próximas. Y ese es un discurso que se viene escuchando desde años, cuando yo era arquero".

Perdieron 3-1 con Ecuador, recientemente, pero, ¿Cuáles puntos rescata?

"Se vio algo diferente, queriendo presionar más arriba, siendo atrevidos, pero hubo un momento donde se acabó la gasolina y hasta ahí llegó todo. Le hicieron daño a Bolivia, sufriendo en defensa y no siendo contundentes. Arriba no hay nadie que anote, que marque la diferencia, todo está siendo un proceso, un recambio y a eso, por supuesto, se le debe dar manejo, tiempo y espera".

¿Cómo ve el partido contra Colombia?

"Para Bolivia siempre va a ser buenos enfrentarse a los mejores, los que juegan bien y están en buen nivel, lo que le permite crecer y trabajar al equipo. Tenemos un largo camino, seguimos siendo todavía de las últimas selecciones en Sudamérica y confiando en que se puede crecer. No promete clasificar, ni estar en instancias finales, pero se debe ir de a poco y así se está manejando ahora".

Jugadores de la Selección Bolivia celebran una anotación, en partido preparatorio AFP

En medio de esas dificultades, ¿Qué hay para resaltar de este equipo?

"Los nuevos nombres, los jóvenes, ese roce internacional. En el arco estamos bien custodiados con Guillermo Viscarra y Carlos Lampe, quienes son biotipo europeo, espigados, delgados, de nivel. Después, en defensa, está Roberto Carlos Fernández, que, para mí, es el mejor que tiene Bolivia y, ahora, está en la Liga de Rusia, a la espera de ser transferido al Legia Varsovia, de Polonia".

¿Y en las demás líneas?

"La defensa es el talón de Aquiles porque cuando están bien, se lesiona uno, rotan los centrales, en fin. Frente a Colombia podrían volver los habituales como Luis Haquín y Jesús Sagredo, quienes compartieron en Bolívar y en la Selección. Además, un buen lateral derecho como Diego Medina, que es potente, rápido, va, viene, pero todavía falta, en especial en la formación y el concepto".

¿Esa es la principal falencia de Bolivia?

"Seguro, la falta de formación, de concepto. En Bolivia, normalmente, nos saltamos los procesos, no hay base formativa de reserva, nuestros jóvenes llegan a primera sin competencia y tienen que rebuscársela y ver qué pasa porque no hay más, así es nuestro fútbol. Siempre ha habido problemas y bajo el mismo discurso de procesos, los cuales muchas veces no se respetan ni continúan".

¿Quién es el jugador que marca la diferencia?

"Jaume Cuéllar, que está en el Barcelona B, y se le ve lo diferente, que tiene cosas diferentes y está clarísimo, con otra formación. Lo misma pasa con Miguel Terceros, que el Santos apuesta mucho por él; es un chico con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, pero tienen que acompañarlos. Por ahora, hay que aguantar el chaparrón, irlos rodeando y armar un buen equipo".