Brasil tiene un problema para el partido contra la Selección Colombia, por Eliminatorias

"Hay problemas para la Confederación Brasileña de Fútbol para el partido de marzo frente a la Selección Colombia. Por el momento, las fechas son 20 y 25 de dicho mes", con estas palabras, en medio del programa de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, dio paso al desarrollo de esta noticia.

"Brasil anda en búsqueda de estadio. La Confederación quiere que el partido se juegue en el sur del país porque después de ese juego, la Selección tiene que viajar a Argentina para enfrentarse con 'la Albiceleste'", acotó la periodista, Marina Granziera. Pero no fue lo único y añadió que "no tendría sentido ir a Salvador o Recife porque hay más desgaste".

Lo que primero buscaron fueron los estadios en Porto Alegre, es decir, la cancha de Gremio y el de Internacional, pero los dos dijeron que no estaban disponibles, ya que tienen dos conciertos. Posteriormente, fueron a Coritiba y afirmaron que no era posible, sin dar mayores explicaciones al respecto. No hay conciertos ni nada, pero que no lo prestarían.

"Teniendo en cuenta ese panorama y pasando la página, buscando otra alternativa, fueron a averiguar y preguntar si en la Arena Corinthians se podía. Ya estamos en Sao Paulo, un poco lejos de lo que quieren. Hasta ahora, no han respondido, pero la prensa dice que las noticias no serían alentadoras porque ya prestaron el estadio para un juego", afirmó.

Colombia vs Brasil Foto: AFP

"El Mineirao en Belo Horizonte es el otro nombre que está en carpeta, es decir, se siguen alejando más. Para ir a Buenos Aires, les tocará hacer un recorrido bastante largo", puntualizó la comunicadora brasileña en torno a la situación que vive la 'canarinha'. Y sobre esto surgieron preguntas como la formulada por Juan José Buscalia: "¿Río de Janeiro no puede?"

A lo que Marina Granziera respondió de manera clara y contundente: "Sí hay, pero el plan de la Confederación era hacer el partido en el Maracaná, como el último duelo en casa, de despedida de Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, si eso no se puede y nadie presta el estadio para la jornada de marzo, se cambiará todo y jugarán en marzo en el Maracaná".