Carlos 'el Pibe' Valderrama y su sorprendente declaración sobre la Selección Colombia

La Selección Colombia es, cómo no, el tema en tendencia de los últimos días. El equipo que dirige Néstor Lorenzo ha creado una ilusión infinita de cara a lo que puede ser un potencial título continental, pues en los dos partidos que se han jugado en la Copa América de Estados Unidos 2024, ha dejado un muy buen sabor de boca.

El buen fútbol del combinado nacional ha despertado interés y más por el invicto que sostiene, sumado a la victoria 2-1 contra Paraguay y la goleada 3-0 a Costa Rica. Ahora, el equipo 'Tricolor' se prepara para lo que será la tercera y última fecha del Grupo D, partido que promete ser una final anticipada pues se enfrentan los nuestros contra la siempre candidata Brasil, equipo que, si bien no ha convencido al 100%, tiene nombres de alto calibre que hacen que el equipo 'cafetero' se mantenga alerta a lo que se viene.

Pues bien, precisamente de esto habló uno de los jugadores más históricos que ha tenido la Selección Colombia, Carlos el 'Pibe' Valderrama quien, contrario a echarse para atrás, se ve convencido de que el segundo título continental de Colombia es cuestión de tiempo.

Jugadores de Colombia celebrando el triunfo vs Costa Rica. Foto: AFP

"Vamos a llegar a la final y vamos a ganar", de esta manera empezó su relato el exjugador para 'FDP Radio'. "A mí no me preocupa (Brasil). Ahora sí que estoy seguro, estoy confiado con esta selección. Yo con este equipo no le tengo miedo a ninguna selección", agregó el 'Pibe', quien ve desde ya como favorita al triunfo a Colombia, por encima de la selección 'carioca'.

Tras ello, aseguró que no es necesario que ningún jugador de la llamada titular descanse, pues es un campeonato de seis partidos en donde la idea es ganar todos los partidos posibles. "Que James no descanse. Quiero ver la titular, ni James ni nadie tiene que descansar, es que son solo seis partidos. Si venimos a jugar seis partidos. No se vino a jugar dos a tres partidos, son seis partidos. Cuando uno viene a estos campeonatos, viene a jugar todos los partidos, no hay que tenerle miedo a ningún equipo. Con este equipo yo no le tengo miedo en ningún equipo", complementó en su relato Carlos Valderrama.

Finalmente, volvió a reiterar que: "Ya yo lo dije. Vamos a llegar a la final y vamos a ganar. Estoy muy confiado, este equipo me da confianza porque juega muy bien. Cuando uno dura 25 partidos sin perder y es victorias seguidas es la manera, es la forma en que el equipo juega muy bien. Entonces estoy emocionado. Imposible no emocionarme".