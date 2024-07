José Pékerman, como 'el Pibe' Valderrama, también le bajó la caña a Kylian Mbappé

Kylian Mbappé aseguró hace ya algunas semana que la Eurocopa es una competición más difícil y complicada que un mundial de fútbol. Esa declaración no pasó desapercibida y se han presentado respuestas desde territorio sudamericano.

"Creo que es una competición más difícil que el mundial. Es muy, muy complicada a partir de la fase de grupos. Es una competición que no ganamos desde hace 24 años y eso es enorme, pero no nos estamos poniendo ninguna presión extra", fueron las palabras del astro de Francia, en días en los que se disputa en Alemania el torneo más importante de selecciones en Europa.

Ante esto, en 'Espn Argentina' tuvieron una charla con José Pékerman, extécnico de Colombia y Venezuela, en la que le contestó a Mbappé.

"Es una declaración de un futbolista que hay que tomarla con pinzas, pues hay una mezcla de todo. Está dolido con Sudamérica. Le quitamos un Mundial. Ellos venían de ganar uno y creían que iban a ganar el otro", expresó en primera instancia el adiestrador argentino.

Pékerman siguió y apuntó en el mismo tema relacionado con Mbappé que "además, está la competencia con los jugadores suramericanos que van permanentemente a Europa y les va muy bien. Pero hay algo de certeza, nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que defender más en Suramérica. Hemos roto los cuatro campeonatos seguidos que ganó Europa con este triunfo de Argentina".

¿Qué dijo Carlos 'Pibe' Valderrama sobre Mbappé?

En medio de dicha controversia, el que tambié opinó fue Carlos 'el Pibe' Valderrama, quien fue más duro y comentó que “mira la barbaridad que dice. Mbappé no ha venido a jugar a Sudamérica y si no sabe entonces que no hable. Yo puedo hablar de Europa, yo puedo hablar de Sudamérica, porque yo jugué en Europa y en Sudamérica, pero él no puede hablar de eso. Mbappé habla mucho, porque habla de Sudamérica, entonces que venga a jugar a Sudamérica. Y el campeón del último mundial fue Argentina, un sudamericano".