'Chicho' Serna aclaró la situación de Boca y James Rodríguez: "¿Quién no quisiera tenerlo?"

En diálogo con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el exjugador de la Selección Colombia , histórico de Boca Juniors y actual dirigente deportivo, Mauricio 'Chicho' Serna , dejó en claro la situación de James Rodríguez con la escuadra 'xeneize' luego de que se hiciera viral la fotografía entre el exfutbolista y el actual '10' de la 'Tricolor' en el predio del club argentino, de cara a los duelos por Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026 .

"Desde su paso por Sao Paulo, cuando empezó a salir la noticia de que se desvinculaba, aumentó el rumor de la posibilidad de que viniera a defender nuestro club, a defender nuestros colores. ¿Quién no quisiera tener a James en su equipo?", aseguró Serna, sobre el actual jugador del Rayo Vallecano .

El exfutbolista de 56 años aseguró que su gusto por James Rodríguez va más allá de ser su compatriota y se enfoca más en el hecho de ser un "jugador distinto que siempre, en cualquier equipo, va a marcar la diferencia".

Ahora bien, más allá de halagar al cucuteño de 33 años, 'Chicho' Serna aclaró cuál fue la intención de la entrega de la camiseta y si va más allá del simple gesto como el mejor jugador de la Copa América 2024.

Publicidad

"No es más que un pequeño detalle que quiso hacer nuestro presidente, que quisimos hacer en honor a que estaban en nuestra casa. Queríamos recibirlos de muy buena manera y que se llevaran un precioso y grato recuerdo como es nuestra camiseta", sentenció.

De igual manera, Mauricio Serna contó cómo vio a la Selección Colombia de cara al importante duelo frente a Uruguay el próximo viernes 15 de noviembre, afirmando que sería un partido lindo en el que la 'tricolor' mostraría su personalidad, diciendo:

Publicidad

"Los vi sonrientes, felices, encantados del lugar que tenemos nosotros acá, me di cuenta de que este lugar es muy especial. Es un lugar que tiene todas las garantías y las condiciones que se requieren para un club como lo es Boca Juniors y, obviamente, para una selección tan importante como la nuestra, la Selección Colombia. Los vi felices. Ayer disfrutaron, hicieron un muy buen entrenamiento, se nota que hay armonía, se ve que hay una familia que quiere lograr grandes cosas".

James Rodríguez posa con la camiseta de Boca Juniors, junto con Mauricio Chicho Serna Foto: Boca Juniors

Serna aprovechó para tocar temas de opinión en su diálogo con 'Blog Deportivo' como si existió una llamada del entrenador de Boca Junior, Fernando Gago a Juan Fernando Quintero; detalló cuál es su jugador favorito de la Selección Colombia y cómo llegan futbolistas cafeteros al club azul y oro.

Sobre la llamada de Gago a 'Juanfer' Quintero:

"Quedaron con buena relación. No sé si lo llamó o no lo llamó, pero no me parecería extraño que lo haya hecho y se hayan saludado, porque siempre tuvieron una muy buena relación cuando estuvieron juntos en Racing.

Publicidad

"Seguramente es la posición que yo más miro":

"Siempre observo en cualquier equipo quién es ese volante y cuáles son sus características. Lerma cumple múltiples funciones, pero todas las hace bien; a mí me encanta el fútbol de Lerma, me apasiona".

"Hay jugadores que pueden jugar, pero con otras características. Entonces, seguramente, tiene a Uribe, que por ahí es menos posicional y se suma más al ataque. Esperemos a ver qué elección tiene el entrenador. Pero lo importante es que, aunque pueda sentirse la ausencia de Lerma, hay jugadores con características diferentes que pueden cumplir la misma función".

Jefferson Lerma celebra con la Selección Colombi Foto: AFP

Publicidad

Llegada de colombianos a Boca:

"Hay que preguntarle a Riquelme, yo soy Chicho Serna. Repito, cuando hay grandes jugadores, y más en este club que tiene una historia muy rica con los colombianos, siempre los jugadores colombianos van a estar en nuestra mira, indudablemente. Quisiera tener a James, a Lucho Díaz, me encanta Lerma y quisiera tenerlo para que el próximo miércoles jugara con nosotros y defendiera nuestros colores. Pero son sueños, son jugadores que están muy lejos. Nunca se sabe qué pueda pasar".

"Jorge Bermúdez está en Colombia y siempre nos está informando, porque sigue siendo parte de nuestro equipo aquí, sobre aquellos jugadores que tienen un muy buen nivel y rendimiento. Ya los que van a Europa es mucho más complejo, mucho más difícil"

"Entre otros nombres, Jhon Arias. Quisiéramos tenerlo aquí; hace un año nos celebró que ganó la Copa Libertadores y nosotros no la pudimos conquistar. De la liga colombiana siempre estamos haciendo seguimiento y analizando nombres que van pasando. Lo hablamos con Jorge, él nos organiza el material, y después vamos mirando para mostrarles a nuestros entrenadores y ver qué jugadores potenciales pueden venir a defender estos colores".

Luis Díaz posa con la camiseta de Boca Juniors, junto con Mauricio Chicho Serna Foto: Boca Juniors