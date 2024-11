"Puede resultar injusto y odioso que Patriotas no descienda, pero hay que aceptarlo"

Patriotas se aferra a su última chance de seguir en Primera División. Aunque para algunos ya había perdido la categoría, no es verdad. Por eso, el jueves 14 de noviembre, contra Deportivo Pasto , en el estadio La Libertad, espera ganar y que se le den una serie de resultados que le permitan seguir en la 'A'. Al respecto habló César Guzmán, presidente del cuadro 'lancero', en entrevista con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , explicando por qué siguen con vida, qué dice el reglamento y los cambios que espera que se den en la siguiente Asamblea.

¿Por qué Patriotas aún no ha descendido?

"Hay una norma que fue aprobada por todos los representantes de los clubes, donde se establece, de manera clara, concreta y explícita, que el puntaje a usar para el promedio del descenso en el 2024 será con dos dígitos después del punto, no se pueden usar más. Basado en ese caso, si se da un empate, al finalizar el 'todos contra todos', dejaría a Envigado con 1.008, pero como solo van a usar dos dígitos, entonces será 1.00, y Patriotas tendría 1.000, que quedaría en 1.00, eso daría igualdad".

¿Cómo se define en ese caso de paridad?

"Al darse esa paridad, el desempate es el de quién está mejor ubicado en la reclasificación. Patriotas quedaría con 38 puntos, nueve unidades más que Envigado, es así de sencillo. Para que pase, se necesitan varios resultados, eso lo sabemos. Tenemos que ganarle a Pasto y que Medellín y Santa Fe se impongan en sus compromisos. Competiremos con responsabilidad, honestidad y siendo imparciales, esperando ganar, pero si no se da, aceptaremos lo que se venga y suceda en el resultado".

Patriotas está en la 'zona roja' de la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2024 Archivo de Colprensa

¿Qué opina del tema del 'promedio'?

"El promedio iba a desaparecer, pero el presidente de Santa Fe votó en blanco y solo faltó ese para que eso se eliminara y descendieran los dos últimos de la reclasificación, que es lo que siempre hemos querido. Es un maldito promedio, que, a veces, favorece, y, a veces, perjudica. Y es que eso genera cosas desiguales. Así se votó y ya no hay nada que hacer. Solo nos queda regirnos a todo lo que se aprobó. Es odioso pensar que por algunas milésimas, un equipo tenga el privilegio de no descender, y es desigual e injusto, pero es legal".

¿En las próximas asambleas se podrían cambiar cosas?

"La ley es ley, así sea dura, beneficie o perjudique. Cuando las cartas no están marcadas y las oportunidades son iguales para todos, lo que es igual para todos no es ventaja para ninguno, nadie la ha demandado, pues se aprovecha. Puede resultar injusto, odioso, no gustar, pero hay que aceptarlo porque así se definió. En la Asamblea de diciembre, se verá qué pasa y si hay cambios. Es más que oportuno que se revise porque lo que está pasando, y lo aceptamos, es raro".