🔴 Colombia femenina vs Venezuela, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido preparatorio

El pasado 4 de agosto de 2026, en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, empataron 2-2 y 'la tricolor' se impuso por 4-3 en penaltis.
- 03:39 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🔴 Último enfrentamientos entre ambas selecciones
- 03:37 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🔴 Alineación titular confirmada de la Selección Venezuela
El 1️⃣1️⃣ de hoy para enfrentar a Colombia en el primer amistoso de la fecha FIFA 🙋♀️#VinotintoFemenina #SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/WacQy8OhiQ— Vinotinto Femenina (@FemeninoFVF) October 10, 2026
- 03:36 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🔴 Alineación titular confirmada de la Selección Colombia
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 10, 2026
Así formará nuestra 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 para el primer partido ante Venezuela 🇻🇪 en el 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝗥𝗲𝗻𝗱𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 (𝗖𝗡𝗔𝗥).#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/RQIlvzMrYM
- 03:30 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
El canal de YouTube de la Federación Venezolana de Fútbol transmite este juego: https://www.youtube.com/@LaVinotintoMedia/streams
- 03:29 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
Este encuentro no tendrá transmisión por televisión en Colombia, pero puede seguir el minuto a minuto en nuestro portal de Gol Caracol.
- 03:28 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA✍️ Últimos partidos de 'la vinotinto'
- Venezuela 1-2 El Salvador
- Venezuela 2(3)-(4)2 Colombia
- República Dominicana 0-1 Venezuela
- Venezuela 2-0 El Salvador
- Costa Rica 0-3 Venezuela
- 03:26 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA✍️ Últimos partidos de 'la tricolor'
- Colombia 1(2)-(4)1 México
- Venezuela 2(3)-(4)2 Colombia
- Puerto Rico 0-3 Colombia
- Colombia 0-1 México
- Jamaica 0-5 Colombia
- 03:23 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
El Centro Nacional de Alto Rendimiento, en Isla Margarita, abre sus puertas para este compromiso.
- 03:23 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 4:00 p.m. (hora de Colombia).
- 03:22 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego preparatorio.
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