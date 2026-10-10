Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Colombia femenina vs Venezuela, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido preparatorio
EN VIVO

🔴 Colombia femenina vs Venezuela, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido preparatorio

En el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en Isla Margarita, la Selección Colombia femenina salta a la cancha, aprovechando la fecha FIFA de octubre.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 10 de oct, 2026
Comparta en:
Daniela Montoya, mediocampista de la Selección Colombia, celebra un gol
Daniela Montoya, mediocampista de la Selección Colombia, celebra un gol
AFP
REFRESCAR
  • 03:39 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🔴 Último enfrentamientos entre ambas selecciones

    El pasado 4 de agosto de 2026, en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, empataron 2-2 y 'la tricolor' se impuso por 4-3 en penaltis.

    • Publicidad

  • 03:37 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🔴 Alineación titular confirmada de la Selección Venezuela

  • 03:36 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🔴 Alineación titular confirmada de la Selección Colombia

  • 03:30 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    El canal de YouTube de la Federación Venezolana de Fútbol transmite este juego: https://www.youtube.com/@LaVinotintoMedia/streams

  • 03:29 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    Este encuentro no tendrá transmisión por televisión en Colombia, pero puede seguir el minuto a minuto en nuestro portal de Gol Caracol.

  • 03:28 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    ✍️ Últimos partidos de 'la vinotinto'
    • Venezuela 1-2 El Salvador
    • Venezuela 2(3)-(4)2 Colombia
    • República Dominicana 0-1 Venezuela
    • Venezuela 2-0 El Salvador
    • Costa Rica 0-3 Venezuela
  • 03:26 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    ✍️ Últimos partidos de 'la tricolor'
    • Colombia 1(2)-(4)1 México
    • Venezuela 2(3)-(4)2 Colombia
    • Puerto Rico 0-3 Colombia
    • Colombia 0-1 México
    • Jamaica 0-5 Colombia
  • 03:23 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    El Centro Nacional de Alto Rendimiento, en Isla Margarita, abre sus puertas para este compromiso.

  • 03:23 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 4:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 03:22 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. VENEZUELA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego preparatorio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad