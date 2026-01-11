Reviva el partido de Colombia 5 (1) -5 (2) Chile, partido de Kings World Cup Nations 2026

Colombia, Marruecos y Países Bajos disputarán un triple Shoot Out para definir quien queda segundo y tercero en el grupo.
- 04:15 p. m. - Kings World Cup NationsChile clasificó directamente a cuartos de final
- 04:13 p. m. - Colombia 1-2 ChileTriunfo de Chile y se fueron a cuartos de final
Colombia se dejó empatar 5-5 en el tiempo reglamentario, y en los penaltis cayó.
- 04:07 p. m. - Colombia 5-5 Chile🚨 Tanda de ShootOuts
Se define el ganador.
- 04:05 p. m. - Colombia 5-5 Chile⚽ GOOOOOOL DE CHILE
Los australes no se dan por vencidos.
- 03:48 p. m. - Colombia 5-4 Chile⚽ GOOOOOOOL DE CHILE
Chile descontó para que Colombia no se le fuera en el marcador.
- 03:47 p. m. - Colombia 5-3 Chile⚽ GOOOOOOOL DE COLOMBIA
Tremenda remontada de Colombia, luego de ir perdiendo 3-0 contra Chile.
- 03:47 p. m. - Colombia 4-3 Chile⚽ GOOOOOOL DE COLOMBIA
Jugadota de David Loaiza y golazo de Angellot Caro para remontar.
- 03:44 p. m. - Colombia 3-3 Chile⚽ GOOOOOOL DE COLOMBIA
David Loaiza empató 3-3 el encuentro en el Trident Arena.
- 03:34 p. m. - Colombia 2-3 Chile🕛 15 minutos de juego
Primer cuarto del partido en el Trident Arena.
- 03:24 p. m. - Colombia 2-3 Chile🚨 Penalti presidente pero lo atajó el arquero de Colombia
Coloro fue el que cobró y lo falló.
- 03:21 p. m. - Colombia 2-3 Chile⚽ GOOOOOOOOL DE COLOMBIA
Colombia sigue descontando y se acerca al empate tras un inicio terrible.
- 03:18 p. m. - Colombia 1-3 Chile⚽ GOOOOOOOOL DE COLOMBIA
Descontó rápidamente Colombia tras tres goles sorpresivos del arquero de Chile.
- 03:17 p. m. - Kings World Cup Nations⚽ DOS GOLES MÁS DE CHILE
El arquero ya va triplete y Chile va ganando 3-0.
- 03:16 p. m. - Kings World Cup Nations⚽ GOOOOOOOOL de Chile
El arquero de Chile aprovechó un error y se adelanta 1-0. Matías Herrera anotó.
- 03:15 p. m. - Kings World Cup Nations 2026🔴 Comenzó el partido de Colombia vs Chile
Rueda la pelota en el Trident Arena, en Brasil.
- 01:43 p. m. - Kings World Cup Nations 2026🤔 ¿Cómo va Colombia en el torneo?
1. Chile - 2 victorias
2. Marruecos - 1 victoria y una derrota
3. Colombia - 1 victoria y una derrota
4. Países Bajos - 2 derrotas
- 01:34 p. m. - Kings World Cup Nations 2026🚨 ¿Dónde ver por TV y EN VIVO Colombia vs Chile?
El partido se podrá ver por Disney Plus, pero también en los canales de la Kings World Cup y del presidente de el equipo de Colombia, Juan Guarnizo.
- 01:33 p. m. - Kings World Cup Nations 2026🕛 ¿A qué hora es Colombia vs Chile?
El partido de la fecha 3 de la Kings World Cup Nations será a las 3:00 p.m. (hora colombiana)
- 01:32 p. m. - Kings World Cup Nations🔴 Bienvenidos al minuto a minuto de Colombia vs Chile
Partido decisivo en la fase de grupos de la Kings World Cup Nations 2026
Publicidad