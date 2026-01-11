Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Reviva el partido de Colombia 5 (1) -5 (2) Chile, partido de Kings World Cup Nations 2026
EN VIVO

Reviva el partido de Colombia 5 (1) -5 (2) Chile, partido de Kings World Cup Nations 2026

Este domingo el equipo de Colombia en la Kings World Cup Nations 2026 se jugaba la clasificación a la siguiente ronda, liderados por Angellot Caro y con James Rodríguez pendiente al juego.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 11 de ene, 2026
La Selección Colombia viene de ser finalista en la pasada edición de la Kings World Cup Nations
Getty Images
  • 04:15 p. m. - Kings World Cup Nations
    Chile clasificó directamente a cuartos de final

    Colombia, Marruecos y Países Bajos disputarán un triple Shoot Out para definir quien queda segundo y tercero en el grupo.

  • 04:13 p. m. - Colombia 1-2 Chile
    Triunfo de Chile y se fueron a cuartos de final

    Colombia se dejó empatar 5-5 en el tiempo reglamentario, y en los penaltis cayó.

  • 04:07 p. m. - Colombia 5-5 Chile
    🚨 Tanda de ShootOuts

    Se define el ganador.

  • 04:05 p. m. - Colombia 5-5 Chile
    ⚽ GOOOOOOL DE CHILE

    Los australes no se dan por vencidos.

  • 03:48 p. m. - Colombia 5-4 Chile
    ⚽ GOOOOOOOL DE CHILE

    Chile descontó para que Colombia no se le fuera en el marcador.

  • 03:47 p. m. - Colombia 5-3 Chile
    ⚽ GOOOOOOOL DE COLOMBIA

    Tremenda remontada de Colombia, luego de ir perdiendo 3-0 contra Chile.

  • 03:47 p. m. - Colombia 4-3 Chile
    ⚽ GOOOOOOL DE COLOMBIA

    Jugadota de David Loaiza y golazo de Angellot Caro para remontar.

  • 03:44 p. m. - Colombia 3-3 Chile
    ⚽ GOOOOOOL DE COLOMBIA

    David Loaiza empató 3-3 el encuentro en el Trident Arena.

  • 03:34 p. m. - Colombia 2-3 Chile
    🕛 15 minutos de juego

    Primer cuarto del partido en el Trident Arena.

  • 03:24 p. m. - Colombia 2-3 Chile
    🚨 Penalti presidente pero lo atajó el arquero de Colombia

    Coloro fue el que cobró y lo falló.

  • 03:21 p. m. - Colombia 2-3 Chile
    ⚽ GOOOOOOOOL DE COLOMBIA

    Colombia sigue descontando y se acerca al empate tras un inicio terrible.

  • 03:18 p. m. - Colombia 1-3 Chile
    ⚽ GOOOOOOOOL DE COLOMBIA

    Descontó rápidamente Colombia tras tres goles sorpresivos del arquero de Chile.

  • 03:17 p. m. - Kings World Cup Nations
    ⚽ DOS GOLES MÁS DE CHILE

    El arquero ya va triplete y Chile va ganando 3-0.

  • 03:16 p. m. - Kings World Cup Nations
    ⚽ GOOOOOOOOL de Chile

    El arquero de Chile aprovechó un error y se adelanta 1-0. Matías Herrera anotó.

  • 03:15 p. m. - Kings World Cup Nations 2026
    🔴 Comenzó el partido de Colombia vs Chile

    Rueda la pelota en el Trident Arena, en Brasil.

  • 01:43 p. m. - Kings World Cup Nations 2026
    🤔 ¿Cómo va Colombia en el torneo?

    1. Chile - 2 victorias
    2. Marruecos - 1 victoria y una derrota
    3. Colombia - 1 victoria y una derrota
    4. Países Bajos - 2 derrotas

  • 01:34 p. m. - Kings World Cup Nations 2026
    🚨 ¿Dónde ver por TV y EN VIVO Colombia vs Chile?

    El partido se podrá ver por Disney Plus, pero también en los canales de la Kings World Cup y del presidente de el equipo de Colombia, Juan Guarnizo.

  • 01:33 p. m. - Kings World Cup Nations 2026
    🕛 ¿A qué hora es Colombia vs Chile?

    El partido de la fecha 3 de la Kings World Cup Nations será a las 3:00 p.m. (hora colombiana)

  • 01:32 p. m. - Kings World Cup Nations
    🔴 Bienvenidos al minuto a minuto de Colombia vs Chile

    Partido decisivo en la fase de grupos de la Kings World Cup Nations 2026

