🔴 Colombia vs. Corea del Norte, EN VIVO YA; minuto a minuto por duelo del Mundial femenino Sub-20

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 13, 2026
Así formará nuestra Selección Colombia Femenina Sub 20 para enfrentar a 🇰🇵 en su tercer partido de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/DFMf08jET7
- 10:31 a. m. - ¡Así formará la Selección Colombia!
- 10:21 a. m. - ¿A QUÉ HORA Y POR DÓNDE VER EN VIVO EL JUEGO?
- 10:15 a. m. - ¡La 'tricolor' sale rumbo al estadio!
📸 ¡𝗘𝗹 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗻𝗼𝘀 𝗮𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗮 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼! ❤️🔥🇨🇴— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 13, 2026
𝗥𝘂𝗺𝗯𝗼 𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼𝘀 💪#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/1rJ7TfLyDI
- 10:14 a. m. - ¡Bienvenidos!
Sean todos bienvenidos a la tercera jornada del grupo E, entre Colombia y Corea del Norte, correspondiente al Mundial femenino Sub-20.
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