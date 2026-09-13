🔴 Colombia vs. Corea del Norte, EN VIVO YA; minuto a minuto por duelo del Mundial femenino Sub-20

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia Femenina Sub 20 para enfrentar a 🇰🇵 en su tercer partido de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/DFMf08jET7