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🔴 Colombia vs. Corea del Norte, EN VIVO YA; minuto a minuto por duelo del Mundial femenino Sub-20

Este domingo, la 'tricolor' nuevamente vuelve a la acción enfrentando a las asiáticas, por la tercera jornada del grupo E, en el Mundial femenino Sub-20.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 13 de sept, 2026
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La Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20.
La Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20.
Foto: Getty Imágenes
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  • 10:15 a. m. - ¡La 'tricolor' sale rumbo al estadio!

  • 10:14 a. m. - ¡Bienvenidos!

    Sean todos bienvenidos a la tercera jornada del grupo E, entre Colombia y Corea del Norte, correspondiente al Mundial femenino Sub-20.

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