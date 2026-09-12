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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia vs Corea del Norte, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Femenino Sub-20

Colombia vs Corea del Norte, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Femenino Sub-20

La Selección Colombia femenina tiene un duro reto en el Mundial Femenino Sub-20, ya que se enfrentan a las vigentes campeonas del certamen: Corea del Norte. ¡El duelo EN VIVO por Gol Caracol y Ditu!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Colombia y Corea del Norte rivalizan en el Mundial Femenino Sub-20 2026.
Colombia y Corea del Norte rivalizan en el Mundial Femenino Sub-20 2026.
Fotos: Getty Imágenes

La Selección Colombia tendrá este domingo 13 de septiembre un durísimo reto en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-20, debido a que enfrentarán a una de las escuadras candidatas a levantar el título, y de paso, que es la vigente campeona: Corea del Norte. Dicho compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos , y también en el canal de YouTube de Gol Caracol.

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Por el lado del combinado colombiano viene de firmar un empate a cero goles frente a Portugal, compromiso en el que la arquera de las lusitanas, Nair Pina, fue la gran figura de la contienda, al tapar varias pelotas con destino a gol.

Colombia vs Portugal, Fecha 2
Colombia vs Portugal, Fecha 2
Foto: @CONMEBOL en X

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Y antes, las dirigidas por Carlos Paniagua vencieron 3-1 a Costa Rica, por lo que suman cuatro enteros en el grupo E de la cita orbital en tierras polacas. Hay que precisar que el objetivo frente a Corea del Norte es un resultado positivo que les permita certificar su lugar a los octavos de final.

Por el lado de las vigentes campeonas del certamen de la FIFA, en la fecha anterior superaron sin inconvenientes a Costa Rica, rival al que golearon 4-0 con anotaciones de Pak Ok-I (26’), Choe Yon-A (55’, 85’ de penalti), y Ho Kyong, al 90+6.

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Igualmente, el seleccionado asiático había impuesto condiciones contra Portugal, adversario al que derrotó 2-0. Resultados que le permitieron clasificarse con anticipación a la siguiente ronda del Mundial Femenino Sub-20.

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Ahora, contra la Selección Colombia femenina la meta será mantener esa buena racha de victorias para terminar en la cima de la zona E.

Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20 2026.
Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20 2026.
Foto: Getty Imágenes

Colombia vs. Corea del Norte, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Femenino Sub-20

Día: domingo 13 de septiembre.
Jornada: tercera fecha del grupo E.
Horario: 11:00 de la mañana (Colombia).
Estadio: Miejski LKS Lodz (Polonia).
Transmisión por TV: Gol Caracol, Ditu.
ONLINE: www.golcaracol.com: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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