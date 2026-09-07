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Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴Colombia vs. Costa Rica, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Mundial Femenino Sub-20
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🔴Colombia vs. Costa Rica, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Mundial Femenino Sub-20

Le llegó el debut a la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 y lo hará contra Costa Rica, en un duelo por el grupo E. ¡SÍGA EN VIVO este partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 7 de sept, 2026
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Colombia y Costa Rica se enfrentan en su debut en el Mundial Femenino Sub-20.
Colombia y Costa Rica se enfrentan en su debut en el Mundial Femenino Sub-20.
Fotos: Getty con IA
REFRESCAR
  • 09:04 a. m.
    🤔🇨🇴 ¿En qué grupo está ubicado Colombia en el Mundial Femenino Sub-20?🤔🇨🇴

    Las dirigidas por Carlos Paniagua hacen parte del grupo E junto a Costa Rica, Portugal y las vigentes campeonas del torneo: República Popular Democrática de Corea.

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  • 09:03 a. m.
    ⌚🤔¿A qué hora es el partido? ⌚🤔

    A las 11:00 de la mañana, en horario de Colombia, rodará el balón en el Miejski Lodz (Polonia).

  • 08:59 a. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Costa Rica en su debut en el Mundial Femenino Sub-20.

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