🔴Colombia vs. Costa Rica, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Mundial Femenino Sub-20

🤔🇨🇴 ¿En qué grupo está ubicado Colombia en el Mundial Femenino Sub-20?🤔🇨🇴
Las dirigidas por Carlos Paniagua hacen parte del grupo E junto a Costa Rica, Portugal y las vigentes campeonas del torneo: República Popular Democrática de Corea.
Las dirigidas por Carlos Paniagua hacen parte del grupo E junto a Costa Rica, Portugal y las vigentes campeonas del torneo: República Popular Democrática de Corea.
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A las 11:00 de la mañana, en horario de Colombia, rodará el balón en el Miejski Lodz (Polonia).
👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Costa Rica en su debut en el Mundial Femenino Sub-20.
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