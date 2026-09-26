🔴 Colombia vs. Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Mundial Femenino Sub-20

- 09:34 a. m.🔴 SIGA EN VIVO EL PARTIDO AQUÍ 🔴
- 11:22 a. m. - Italia 0-0 Colombia⏱️ Minuto 20:
Partido de tú a tú a esta altura del partido.
- 11:17 a. m. - Italia 0-0 Colombia⏱️ Minuto 15:
Luisa Agudelo que ataja el disparo de la italiana sin problemas.
- 11:12 a. m. - Italia 0-0 Colombia⏱️ Minuto 10:
Colombia que reacciona y llega al área contraria, pero sin mucho peligro.
- 11:07 a. m. - Italia 0-0 Colombia⏱️ Minuto 5:
Primeros minutos de partido donde Italia es el equipo que más genera peligro.
- 11:01 a. m. - Italia 0-0 ColombiaInicia el primer tiempo
Ya rueda el balón para ver quién se queda con el tercer puesto del Mundial.
- 10:15 a. m.🇨🇴 Alineación de Colombia 🇨🇴
🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 26, 2026
Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐚 frente a Italia 🇮🇹 por el tercer lugar de la 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐚 𝐒𝐮𝐛-𝟐𝟎 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/3sTwMxbWgE
- 10:08 a. m.🏟️ Ya en el estadio 🏟️
Las jugadoras colombianas ya se encuentran en el estadio para el partido por el tercer puesto.
📸 ¡𝐘𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨! 🏟️— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 26, 2026
𝐇𝐨𝐲 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐮𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 🇮🇹#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/oCcMov7sQl
- 09:31 a. m.🤔⌚ ¿A qué hora es el partido? 🤔⌚
A las 11:00 de la mañana, en horario de Colombia, será el partido entre colombianas e italianas en el césped de juego del estadio Miejski LKS Lodz.
- 09:29 a. m.👋🏼 ¡Bienvenidos! 👋🏼
👋🏼 Sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Colombia e Italia por el tercer lugar del Mundial Femenino Sub-20.
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