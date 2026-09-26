Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Colombia vs. Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Mundial Femenino Sub-20
EN VIVO

🔴 Colombia vs. Italia, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Mundial Femenino Sub-20

La Selección Colombia buscará el tercer lugar del Mundial Femenino Sub-20 cuando se enfrente este sábado a Italia en el certamen de la FIFA. ¡SIGA EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 26 de sept, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia femenina busca el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20.
La Selección Colombia femenina busca instalarse en la final del Mundial Sub-20 en Polonia.
Foto: Getty Imágenes
REFRESCAR
  • 09:34 a. m.
    🔴 SIGA EN VIVO EL PARTIDO AQUÍ 🔴

    • Publicidad

  • 11:22 a. m. - Italia 0-0 Colombia
    ⏱️ Minuto 20:

    Partido de tú a tú a esta altura del partido.

  • 11:17 a. m. - Italia 0-0 Colombia
    ⏱️ Minuto 15:

    Luisa Agudelo que ataja el disparo de la italiana sin problemas.

  • 11:12 a. m. - Italia 0-0 Colombia
    ⏱️ Minuto 10:

    Colombia que reacciona y llega al área contraria, pero sin mucho peligro.

  • 11:07 a. m. - Italia 0-0 Colombia
    ⏱️ Minuto 5:

    Primeros minutos de partido donde Italia es el equipo que más genera peligro.  

  • 11:01 a. m. - Italia 0-0 Colombia
    Inicia el primer tiempo

    Ya rueda el balón para ver quién se queda con el tercer puesto del Mundial.  

  • 10:15 a. m.
    🇨🇴 Alineación de Colombia 🇨🇴

  • 10:08 a. m.
    🏟️ Ya en el estadio 🏟️

    Las jugadoras colombianas ya se encuentran en el estadio para el partido por el tercer puesto.

  • 09:31 a. m.
    🤔⌚ ¿A qué hora es el partido? 🤔⌚

    A las 11:00 de la mañana, en horario de Colombia, será el partido entre colombianas e italianas en el césped de juego del estadio Miejski LKS Lodz.

  • 09:29 a. m.
    👋🏼 ¡Bienvenidos! 👋🏼

    👋🏼 Sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Colombia e Italia por el tercer lugar del Mundial Femenino Sub-20.

Publicidad

Publicidad

Publicidad