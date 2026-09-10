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Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴Colombia vs. Portugal, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por el Mundial Femenino Sub-20
EN VIVO

🔴Colombia vs. Portugal, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por el Mundial Femenino Sub-20

La Selección Colombia tiene su segunda salida en el Mundial Femenino Sub-20 que se juega en tierras polacas. Las dirigidas por Carlos Paniagua se enfrentan a Portugal, en partido de la segunda fecha del grupo E.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 10 de sept, 2026
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Colombia vs. Portugal en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026.
Colombia vs. Portugal en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026.
Fotos Getty Imágenes con IA
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  • 09:16 a. m.
    ⚽👊🏻 ¡VEA EN VIVO EL PARTIDO AQUÍ! ⚽👊🏻

    https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

    Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20 y un festejo de gol en su debut en el Mundial frente a Costa Rica.
    Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20 y un festejo de gol en su debut en el Mundial frente a Costa Rica.
    Foto: Getty Imágenes

    • Publicidad

  • 10:08 a. m. - ✅⚽ ¡TITULARES CONFIRMADAS!✅⚽
    👊🏻🟡🔵🔴 EL XI de la Selección Colombia femenina Sub-20!

  • 09:15 a. m.
    🤔⚽ ¿Cómo llegan los equipos al juego de HOY en el Mundial Femenino Sub-20?🤔⚽
    • Por el lado de la Selección Colombia se impuso 3-1 a Costa Rica, en un duelo donde le remontó al combinado centroamericano. Fernanda Viáfara, de penalti, Mariana Silva y Catalina Cortés, marcaron los goles de la 'tricolor'.
    • Por su parte, Portugal perdió 2-0 con las vigentes campeonas, RPD Corea.
  • 09:10 a. m.
    🤔⌚ ¿A qué hora es el partido?🤔⌚

    El compromiso, que se efectuará en el Estadio Miejski LKS Lodz, tiene un horario establecido para Colombia de las 11:00 de la mañana.

  • 09:08 a. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    👋🏼Buen día, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Colombia y Portugal, válido por la segunda jornada del Mundial Femenino Sub-20 2026.

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