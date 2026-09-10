🔴Colombia vs. Portugal, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por el Mundial Femenino Sub-20

⚽👊🏻 ¡VEA EN VIVO EL PARTIDO AQUÍ! ⚽👊🏻
- 09:16 a. m.
- 10:08 a. m. - ✅⚽ ¡TITULARES CONFIRMADAS!✅⚽👊🏻🟡🔵🔴 EL XI de la Selección Colombia femenina Sub-20!
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2026
Así formará nuestra Selección Colombia Femenina Sub 20 para enfrentar a Portugal 🇵🇹 en su segundo partido de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/c6AtjAlKX1
- 09:15 a. m.🤔⚽ ¿Cómo llegan los equipos al juego de HOY en el Mundial Femenino Sub-20?🤔⚽
- Por el lado de la Selección Colombia se impuso 3-1 a Costa Rica, en un duelo donde le remontó al combinado centroamericano. Fernanda Viáfara, de penalti, Mariana Silva y Catalina Cortés, marcaron los goles de la 'tricolor'.
- Por su parte, Portugal perdió 2-0 con las vigentes campeonas, RPD Corea.
- Por el lado de la Selección Colombia se impuso 3-1 a Costa Rica, en un duelo donde le remontó al combinado centroamericano. Fernanda Viáfara, de penalti, Mariana Silva y Catalina Cortés, marcaron los goles de la 'tricolor'.
- 09:10 a. m.🤔⌚ ¿A qué hora es el partido?🤔⌚
El compromiso, que se efectuará en el Estadio Miejski LKS Lodz, tiene un horario establecido para Colombia de las 11:00 de la mañana.
- 09:08 a. m.👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼
👋🏼Buen día, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Colombia y Portugal, válido por la segunda jornada del Mundial Femenino Sub-20 2026.
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