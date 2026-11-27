⌚🤔¿A qué hora es el partido? ⌚🤔
A las 8:00 de la mañana, hora de Colombia, de este viernes 27 de noviembre rodará el balón para este compromiso entre colombianos y serbios.
A las 8:00 de la mañana, hora de Colombia, de este viernes 27 de noviembre rodará el balón para este compromiso entre colombianos y serbios.
Publicidad
👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Colombia y Serbia, válido por la tercera jornada del grupo L del Mundial Sub-17.
Publicidad
Publicidad
Publicidad