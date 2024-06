¿Cómo llega Paraguay, rival de la Selección Colombia, en el debut de la Copa América 2024?

La Selección Colombia, a continuar por la senda de la victoria. Ya son 23 partidos invictos, de los cuales 20 han sido bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, lo que ilusiona de cara a la Copa América. Allí, el debut es frente a Paraguay, el lunes 24 de junio a las 5:00 p.m., en el estadio NRG, y con transmisión de Gol Caracol. Pero, ¿Cómo llega el conjunto 'guaraní?

En las Eliminatorias Sudamericanas, no la pasan nada bien. Luego de seis jornadas, marchan séptimos, con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y tres derrotas. Además de sumar una diferencia de gol de -2, producto de tan solo un tanto a favor y tres en contra. Sin embargo, aún queda camino por delante y, por eso, la ilusión no se ha desvanecido.

Ricardo Tavarelli, quien fue guardameta de la 'albirroja', disputó las Copas América de 1999 y 2001 y el Mundial de Corea y Japón 2002, habló con Gol Caracol. En sus declaraciones, se mostró crítico con algunos aspectos de Paraguay, exponiendo sus debilidades, pero también resaltó los puntos a favor, la labor del estratega Daniel Garnero y las expectativas que hay.

¿Cómo llega la Selección Paraguay a la Copa América 2024?

"La verdad es que en Paraguay no hay tantas expectativas porque la selección no anda tan bien; ahora, la ilusión siempre está, por supuesto. El principal problema radica, en este momento, en que se atraviesa por una crisis de identidad, con el cambio de varios técnicos en poco tiempo, entonces eso ha traído problemas y no se ha logrado mantener un proceso".

Publicidad

Entonces, ¿Qué expectativas hay? ¿Cuál es el objetivo?

"Es una linda oportunidad de lograr algo bueno, que se abra una luz de esperanza. Sin embargo, eso no ocultaría que no se está teniendo un buen presente en Paraguay. Creo que esta Copa América servirá, pensando en el Mundial, que ese es el gran objetivo. Si bien queremos ser protagonistas, también es una chance de probar otros jugadores y sumar minutos".

¿Qué significa enfrentar a Colombia, justo en el debut?

"La Selección Colombia, claramente, está pasando por un buen momento, lleva muchos partidos jugando bien y, de paso, ganando, lo que da confianza. Sin embargo, cuando se entra a la cancha y un jugador está compenetrado, es importante y 'pesa' más porque si se tiene confianza en lo que haces, el rival de turno pasa a un segundo plano, respetando al otro".

Paraguay celebra uno de sus goles en partido preparatorio, previo a su debut en Copa América, contra la Selección Colombia AFP

Publicidad

¿De qué manera lograr eso y mejorar el panorama en Paraguay?

"Hace poco estuve en un curso en Conmebol y dijeron algo clave: 'los equipos son un estado de ánimo'. Eso influye mucho más que la parte táctica, entonces los entrenadores deben captar que no todos los jugadores son iguales. Hay que ser un entrenador que sepa administrar la parte anímica, que inyecte cosas positivas, potencien lo emocional y sentimental".

¿Dónde está la clave para que Paraguay de vuelta a eso?

"Paraguay debe cohesionar eso, su estado de ánimo y así mejorarán muchas cosas. Basado en esa confianza llegarán los resultados. Eso aplica para todas las selecciones, entonces uno no sabe cómo puedan dar vuelta las cosas. Representar al país es una gran responsabilidad, así que veremos qué pasa en el debut; no hay nada escrito y puede pasar de todo".

¿Cómo ve al entrenador Daniel Garnero y su labor?

"Le ha ido bien en Paraguay, siendo campeón con Guaraní, Olimpia y Libertad, conoce el medio, no ha desentonado con la selección, poco a poco, va hacia adelante. Ahora, sí debe recuperar el terreno perdido en Eliminatorias y, por eso, es clave lo que haga en Copa América. Lo difícil es que el tiempo es poco y los seleccionadores deben adaptarse a los jugadores".