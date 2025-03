Conmebol publicó el audio de polémica jugada, en Colombia vs Paraguay; ¿todo legal?

LaSelección Colombia sigue de capa caída en las Eliminatorias Sudamericanas y el pasado martes, completó su cuarto partido sin ganar luego de igualar 2-2 frente a Paraguay, en la ciudad de Barranquilla. A pesar de que la ‘tricolor’ se fue adelante con anotaciones de Luis Díaz y Jhon Durán, la historia dio un giro en el segundo tiempo.

Antes del descanso, la ‘albirroja’ descontó por medio de una cabezazo de Junior Alonso; y en el minuto 62’, Julio Enciso sacó una obra de arte y con un zapatazo de fuera del área, clavó el tanto del empate al ángulo, que fue imposible para Camilo Vargas, quien solamente fue testigo de tremenda anotación.

De esta manera, la ‘tricolor’ sigue ubicada en la sexta posición de la tabla de posiciones y, a pesar de haber ganado solamente un juego de los últimos cinco, sigue estando muy cerca de asegurar la clasificación. Podría conseguirlo, en caso de ganar a Perú, en el próximo mes de junio.

El partido entre Colombia y Paraguay no tuvo grandes desafíos desde el juzgamiento; y la acción que tardó más en su revisión, fue el gol de la igualdad de Paraguay, luego de que hubiera confusión por la posición de un jugador ‘guaraní’, quien volvía del fuera de juego. Después de ir al VAR, el árbitro Tello ratificó la anotación.

Colombia y Paraguay se enfrentaron por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Gabriel Aponte/Getty Images

Audios del VAR del Colombia vs Paraguay

La Conmebol publicó los audios del VAR del encuentro disputado en Barranquilla, específicamente de una jugada que fue reclamada por los jugadores ‘albirrojos’, como posible penalti.

En el minuto 20’ de la primera parte, Miguel Almirón recibió una pelota al espacio y con un cabezazo, se sacó de encima a Camilo Vargas. Con el arco a su disposición, apareció Johan Mojica para bloquear el disparo y mandar la pelota al tiro de esquina. De inmediato, el hombre del Newcastle reclamó que había impacto en la mano.

En la revisión del VAR fueron minuciosos para ver cámara por cámara. Al final decidieron que no había impacto en ninguna zona punible. “Todo chequeado, la pelota pega en el cuerpo. El brazo está en una posición antinatural, pero no veo un roce. No veo un toque en la pelota. Pasa de largo, ese es el punto. Todo chequeado, Facundo”, fue el mensaje que le mandaron al árbitro central desde el VAR, para luego reanudar las acciones.