Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia y contra quién; siguen rivales directos

La Selección Colombia cerró un atípico periodo en el que debió soportar condiciones extremas si se tiene en cuenta que en la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas le tocó presentarse a más 4.100 metros de altura y días después fue local a nivel del mar.

Sin embargo, en sus siguientes compromisos no deberá experimentar dichos cambios de clima y altitud debido a que su próximo oponente será Uruguay , que actúa en la ciudad costera de Montevideo, y luego el cuadro amarillo será anfitrión en Barranquilla ante Ecuador.

La mayor dificultad de ese doblete pasa por las distancias que el equipo dirigido por el entrenador argentino Néstor Lorenzo estará obligado a recorrer, pues hay cerca de 5.500 kilómetros entre las sedes de cada partido.

Para tal fin, el cuerpo técnico tendrá que estudiar dónde hará la concentración inicial para reducir tiempos de desplazamiento y desgaste de los futbolistas, mientras que los directivos seguramente trabajarán en la consecución de vuelos chárter para evitar escalas en el extenso viaje.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en Eliminatorias Sudamericanas

La visita a Uruguay será el viernes 15 de noviembre a las 7 de la noche. Entre tanto, la contienda en condición de local frente a Ecuador se efectuará el martes 19 del mismo mes a las 6 de la tarde.

Los horarios de la doble programación, así como los de toda la fecha doble, ya fueron confirmados por la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol.

Lo cierto es que se trata de un par de rivales de cuidado, con los que Colombia pelea codo a codo por ir a la Copa del Mundo de manera directa, motivo por el que ceder terreno no es una opción.

Posteriormente, la Eliminatoria tendrá una larga pausa de 4 meses, ya que se reanudará en la última semana de marzo de 2025 con los choques del elenco ‘cafetero’ contra Brasil en condición de visitante y de local ante Paraguay.

Próximas fechas, Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 11

Jueves 14 de noviembre

● Venezuela vs. Brasil

● Paraguay vs. Argentina

● Ecuador vs. Bolivia

Viernes 15 de noviembre

● Uruguay vs. Colombia

● Perú vs. Chile

Fecha 12

Martes 19 de noviembre

● Bolivia vs. Paraguay

● Colombia vs. Ecuador

● Argentina vs. Perú

● Chile vs. Venezuela

● Brasil vs. Uruguay