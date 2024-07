"A Daniel Muñoz la vida lo trató muy duro, pero cumplió su sueño de jugar con Colombia"

Para Daniel Muñoz no todo ha sido color de rosa. El ahora goleador y referente de la Selección Colombia en la Copa América 2024, ha tenido que vivir una vida compleja y situaciones que lo han llevado a exigirse al máximo. Así fue como su hermana, Camila Muñoz, se lo contó en exclusiva para Gol Caracol.

Y es que, a pesar de no ser hijos de la misma mamá, la relación entre ambos siempre ha sido muy cercana. Tanto, que Camila conoce muy bien todo el proceso del lateral de 28 años, quien estuvo muy cerca de dejar sus sueños a un lado, cuando todavía era barrista de Atlético Nacional.

“Daniel y yo siempre fuimos muy unidos desde niños, yo lo apoyé demasiado. Él siempre pasó diciéndome: 'yo voy a ser un profesional y la voy a sacar adelante'. Siempre quiso lo mejor para mí, desde que tengo tres meses, siempre estuve creciendo al lado de él, a pesar de que no somos hijos de la misma mamá”, indicó de entrada la hermana del futbolista colombiano, quien reveló, que siempre se vio un triunfador, más allá de las adversidades.

No obstante, muchas fueron las situaciones que se le presentaron a Daniel Muñoz, quien se apoyó desde siempre en su madre, la mujer que lo acompañó en todo ese arduo camino, hasta lograr el éxito que tiene hoy en día.

¿Cómo fueron los inicios de Daniel Muñoz en el fútbol?

“Él empezó a jugar fútbol en escuelas de la calle, acá en Medellín, incluso él estaba en la de Amalfi (Antioquia), pero obviamente allá no es tanto el buen futuro para el fútbol. Entonces la mamá optó traerlo para Medellín y ahí fue donde empezó todo el proceso”.

Daniel fue barrista ¿cómo fue esa etapa de su vida?

“La verdad, Daniel ante todo era barrista, siempre elegía ser barrista por encima de ir a entrenar de pronto. Yo veía que él se montaba también en esas mulas e iba a ver al equipo donde jugara y la mamá era como la que siempre: 'Daniel no', jalándole las orejas. Sin ella no me imagino que Daniel fuera la persona que es hoy en día. A mí lo que no me gustaba era que se pusiera en peligro en esas situaciones, pero lo apoyaba porque yo también he sido hincha de Nacional”.

¿Qué sacrificios hizo la mamá de Daniel Muñoz para llevarlo al profesionalismo?

“Para la mamá de Daniel Muñoz sí fue muy complicado todo. Yo me acuerdo que ella se iba a Estados Unidos a trabajar para poder ayudar a Daniel, porque a él le tocaba estar pidiendo para los pasajes, de andar de aquí para allá y de allá para acá. Ella fue como ese apoyo, iba a Estados Unidos, trabajaba, se venía y con eso se sostenían un tiempo; fue fundamental en todo el proceso de él, porque lo acompañó en todo”.

Fueron varias las puertas que se le cerraron...

“Recuerdo que a Daniel se lo llevaron con muchas ilusiones para México, le salieron con nada. De ahí se fue para España, recuerdo muy bien que ellos dormían en la calle; llorando la mamá nos contaba que con una naranja se alimentaban los dos porque no tenían más, entonces si es algo que la han luchado demasiado, siento que Daniel está donde está porque se lo merece”.

¿Cuál fue la reacción cuando Daniel debutó profesionalmente?

“Cuando debutó profesionalmente, ni sabía qué decirle, ni qué sentía, porque era una felicidad inmensa, verlo cumplir lo que siempre deseaba desde niño. Me siento súper contenta y orgullosa de él, siento que es algo que está cumpliendo desde que es un niño. Sé por todos los procesos que pasó y verlo ahorita en la Selección Colombia, viendo el resultado que está obteniendo, me siento orgullosa”.

¿Uno de sus sueños se cumplió al jugar en Nacional?

“Yo a veces iba a Rionegro, lo iba a ver jugar. Cuando jugó en Atlético Nacional nunca tuve la oportunidad de verlo porque vivía en Caucasia, pero siempre estaba pendiente de él. Ahora, si Daniel era feliz convirtiéndose en profesional, ahí sí que fue feliz al estar en su equipo (Nacional)”.

¿Cómo describir a Daniel Muñoz?

“Daniel es humildad, un excelente padre, siempre ve el ejemplo que quiere ser para sus hijos para que lo vean como un espejo. Es una persona que la vida lo ha tratado súper duro, pero tiene demasiada humildad. Él da el ejemplo de que nunca se rindan, de que luchen por sus sueños; en algún momento él se dio por vencido, él después sintió como esa inspiración y dijo no puedo dejar apagar mis sueños, porque eran sus sueños”.

¿Cómo es Daniel Muñoz?

“Daniel fue una ayuda para que yo pudiera ser maquilladora profesional. Él me ayudó, yo le pedí un apoyo, le dije que quería estudiar; él me dijo que me decida en lo que yo quiera y hoy día soy maquilladora profesional, gracias a él”.