Daniel Muñoz: "En Selección Colombia dejamos a un lado los egos; soñamos con ganar la Copa América"

Daniel Muñoz, a punta de su buen fútbol y decisiones por la banda derecha, se ganó su lugar en el once titular de la Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo. El futbolista oriundo de Amalfi sueña en grande con la escuadra 'tricolor', que en la actualidad marcha invicta en las Eliminatorias Sudamericanas, y en varios duelos de fogueo que ha disputado desde que el DT argentino asumió el cargo.

El lateral del Crystal Palace, de la Premier League, tuvo una charla con 'Espn' y allí dio su concepto del por qué el buen momento del combinado de nuestro país. Aseguró que lo primordial es que en la Selección todos son "una familia", no existen egos, todos 'reman' para el mismo lado.

"La clave ha sido convertir ese grupo, equipo, en familia, eso ha sido lo más importante. Creo que dar ese paso, es verdad que en un equipo, más allá de un grupo, es verdaderamente es ser una familia. Para mí ha sido lo más importante, que nos tiene hoy donde nos tiene. Porque cada jugador que ha llegado, que nunca ha participado de un partido, o por primera vez, llega y ya se siente familiarizado, eso ha sido lo más importante. Dejar a un lado egos, el quién soy y convertimos en somos todos", pronunció de entrada Muñoz.

A renglón seguido, el exjugador del Genk de Bélgica, no dudó en hablar del gran reto que enfrentarán en los próximos meses, la Copa América. En la plantilla 'tricolor' hay entusiasmo por hacer un gran campeonato en Estados Unidos y por qué no, llevarse el título y darle una alegría al país.

Jugadores de la Selección Colombia festejan el primer gol que le marcaron a Rumania, en el Cívitas Metropolitano. OSCAR DEL POZO/AFP

"Todo el trabajo de todo este tiempo que hemos venido haciendo, creo que realmente se va a ver reflejado si podemos llegar a la final, si podemos ser campeones; eso es lo más importante para nosotros. Podemos tener un invicto, pero al final sino consigues algo, prácticamente es como si se perdiera el trabajo. Nosotros somos conscientes de eso, venimos haciendo un trabajo bueno y al final debemos cortejando allí dentro siendo campeones, ese es el objetivo. Todo el mundo lo tiene claro, ser campeones de América, y eso va a ser lo más bonito", complementó el lateral derecho de la Selección Colombia.

Otras declaraciones de Daniel Muñoz:

- La competitividad de la Premier League

"La competitividad que se vive acá en cada entrenamiento y cada fin de semana, es increíble. Creo que es un cambio, la intensidad cómo se vive el fútbol acá, enfrentando cada fin de semana a los mejores del mundo, eso me ha dejado asombrado. Obvio que por televisión se ve esa intensidad, pero una vez estás dentro de la cancha ves reflejada la verdadera intensidad. Eso es lo que más satisfacción me da, que me tengo que preparar cada día mejor para enfrentar a cada fin de semana a los mejores".

- La dinámica que le ha dado Oliver Glasner al Crystal Palace

"Ha generado esa competitividad, que nos ha dado esa garra, que eso es lo que le gusta. Lo que él genera competir, por eso se destacó en el Frankfurt, por algo fueron campeones de la Europa League. Su llegada nos ha dado ese plus como grupo y familia".