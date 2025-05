Juan Fernando Quintero 'mintió' sobre los meses que le deben de salario a jugadores del Cali

"A ellos les deben dos meses, vamos a pisarle la cabeza". Esas palabras de Juan Fernando Quintero calaron profundamente en el seno del Deportivo Cali, después de la derrota en el Pascual Guerrero frente a América, en el tradicional clásico vallecaucano. Pues bien, con el paso de las horas se conoció que 'Juanfer' no dijo toda la verdad sobre las deudas de los directivos 'azucareros' con respecto a los retrasos en los pagos al equipo que dirige Alfredo Arias.

En las últimas horas, en el programa 'Deportes sin tapujos', Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, reveló detalles precisos sobre la realidad de la deuda con los futbolistas del conjunto 'verdiblanco'. "Hemos tenido confirmación del acuerdo que existe, el mes de marzo se adeuda una quincena y el compromiso hoy se está causando hoy, 30, el mes de abril. Se espera que se haga un abono sobre el mes y medio que se estaría adeudando. Los directivos se comprometieron a hacerlo a más tardar el día 2 de mayo para normalizar la situación salarial", contó el directivo.

Dicho esto, y sacando la calculadora, la deuda es de 45 días y no los dos meses como lo dijo Quintero en la arenga que realizó en el camerino antes del juego frente al Cali.

Carlos González Puche Colprensa

González Puche agregó que la información y todo lo que sabe proviene directamente de los futbolistas del equipo vallecaucano. "Se han presentado algunos inconvenientes con lo que entiendo es una negociación de Deportivo Cali para tener unos recursos. Eso es lo que me han manifestado algunos jugadores del club", sentenció.

Publicidad

Por último, el directivo manifestó que este tipo de situaciones sí ponen en duda la supervivencia del Cali como institución deportiva. "La Ley establece apara todos los procesos de reorganización, para el caso del Cali al 550, sometes a consideración de la Superintendencia de Sociedades el proceso, presentas una fórmula para cumplirlo, con aprobación de los acreedores. Los beneficios son no tener embargos y esos inconvenientes, pero todo gasto que se cause con posterioridad debe cancelarse al día porque de no cumplirse se estaría incurriendo en una falta y demostrando que no puede mantener el proceso especial en el que se encuentra. Así lo establece la Ley", concluyó.