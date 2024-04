"Atlético Huila, con su nuevo proceso, podrá luchar internacionalmente como Independiente del Valle"

En la Primer B del fútbol colombiano, hay un equipo que está 'volando', es líder con 30 puntos y es el único clasificado a los cuadrangulares finales del Torneo I-2024, a falta de cuatro fechas del todos contra todos. Se trata del Atlético Huila, club que registra 10 victorias y apenas una derrota, en medio de un proceso deportivo bajo el grupo inversor Independiente, el mismo dueño del sonado Independiente del Valle, de Ecuador.

Los 'opitas' son dirigidos por Diego Corredor y tienen una nómina que combina experiencia, juventud y talento internacional. Una de las fichas claves es Sebastián Hernández, volante y capitán del equipo, quien con 37 años 'manda' en el medio campo y tiene un profundo amor por los colores amarillo y verde.

Hernández nació en Medellín y forjó una larga carrera en el fútbol, pasando por equipos como Deportes Quindío, Millonarios, Emelec, Deportivo Cali, Once Caldas, Deportivo Táchira, Atlético Huila, Independiente Medellín, Ludogorets Razgrad, Cherno More Varna, Boluspor y Junior.

Sebastián Hernández cree firmemente en el nuevo proyecto de Atlético Huila y por eso fue el invitado de Gol Caracol en 'Historias de la B'.

¿Cuál ha sido la clave en la buena campaña que tiene hasta el momento el Atlético Huila?

"Uno de los factores fundamentales para que el equipo pueda evolucionar rápidamente y pueda conseguir buenos resultados ha sido la contratación de los jugadores, que, si bien no vienen de equipos grandes, algunos que ni siquiera habían jugado en la segunda división, tienen un trabajo de scouting y que son de las características para el modelo del juego del club, para la idea del juego del entrenador. Eso es difícil de encontrar en el fútbol colombiano. También está el trabajo del día a día, de los entrenadores y la planificación. Estamos apenas comenzando en ese proceso y tenemos buenos resultados".

¿Cómo ha visto reflejada la llegada de los nuevos dueños (Grupo Independiente) al Atlético Huila?

"Ellos llegaron cuando el equipo estaba en la A, peleando el descenso. Al final no se logró mantener la categoría, pero a partir de noviembre se comienza a estructurar este proyecto deportivo. Quieren hacer lo que han hecho en Independiente del Valle durante tantos años y les ha dado resultado. Obviamente lo de ellos viene de hace 15 o 18 años y nosotros apenas estamos comenzando acá. Nos están dando muchas herramientas como para que el jugador pueda seguir evolucionando".

El estilo de juego

"Ahora se está comenzando a formar todo eso en Atlético Huila, la idea de juego de los tres equipos, la Sub-17, Sub-20 y la profesional, es la misma. Entonces los más joven podrán pasar al primer equipo y no les va a costar tanto porque va a tener un trabajo de fuerza, una información del juego que le va a permitir poder marcar diferencias".

Si el equipo asciende, ¿cómo lograr mantenerse en primera división?

"No es lo mismo la B que la A, yo creo que una cosa es fluir y otra cosa es estar preparado en todo el sentido de la palabra para poder competir y no volver a la B y poder competir por torneos internacionales y en eso es lo que se está trabajando. La idea es que sea un proceso sostenible con un grupo que lleva mucho tiempo trabajando. Hay que estar bien preparado, no solamente en los futbolístico sino también tener el estadio renovado tener unas condiciones para lo que estás compitiendo en la A".

Su amor por el Atlético Huila

"Es difícil uno hablar una cosa y expresar otra. Se demuestra dentro del campo, uno cuando se siente feliz, disfrutando y te valoran. En el 2011 tuve mi primera etapa en el Huila y fue muy lindo y me sentía muy a gusto. Al final tenía muchas propuestas, pero yo hablé con el presidente en ese momento y querían que continuara. Le dije 'yo solo me voy si me pagan el doble en otro lado, yo soy feliz acá'. Ahora volví y otra vez lo siento. Me gusta la ciudad, el equipo, el calor, y cuando uno irradia eso, es alegría. Dónde mejor me he sentido es en Neiva y pasé los mejores momentos de mi carrera".

Sobre sus estudios en el fútbol y las intenciones de aportarle al Atlético Huila

"He hecho licencia de entrenador, tengo para dirigir hasta la Sub-20. En administración de empresas hice una maestría en Dirección de entidades deportivas y ahorita voy a comenzar también una de Gestión Deportiva. Creo que a futuro me inclinaría por la parte administrativa y de proyectos deportivos. No me veo tanto entrenando, pero uno nunca sabe. El día de mañana miraremos desde qué lado seguimos vinculados al fútbol porque en realidad es lo que me apasiona y me gustaría en este proyecto tan bonito que está haciendo el Atlético Huila desde lo deportivo y lo social".