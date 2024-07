Dávinson Sánchez: "Sentíamos que merecíamos más; dominamos gran parte del partido"

¡No fue, pero gracias! La Selección Colombia cayó por la mínima diferencia contra Argentina, este domingo 14 de julio, en el estadio Hard Rock Stadium y se quedó con el subcampeonato del certamen internacional. Pues con un gol de Lautaro Martínez, en los últimos minutos suplementarios la 'albiceleste' se quedó con el bicampeonato y alcanzó su estrella 16 en la Copa América.

Así las cosas, luego de la culminación del compromiso, Dávinson Sánchez, uno de los mejores jugadores durante el enfrentamiento, comentó sus percepciones del partido. "Duele después de un gran torneo que hace todo el equipo. Definitivamente, sentíamos que merecíamos más, pero esto no es de merecimientos; tenemos que hacer el trabajo. Es el camino sí, pero duele mucho cuando trabajas para estar aquí y compites para ganar", dijo el jugador del Galatasary.

De igual manera, agregó: "Tenemos que darle gracias a la gente. En todos los partidos vinieron nos apoyaron y verlos siempre es importante. No queremos hablar de lo que pasó antes del partido, no tiene sentido. Hay que salir y hacer el trabajo. Son muchos sueños, muchas ilusiones, mucha gente lleva muchos años aquí en la selección y algunos que no están acá tenían ese sueño", dijo el zaguero central.

Por último comentó: "Con todo lo mostrado le queríamos dar un triunfo al país, este triunfo. Colombia lo merece, nuestras familias lo merecen, los compañeros, pero duele la manera porque ellos tuvieron chances, pero nosotros dominamos gran parte del partido, pero nos vamos con las manos vacías", sentenció Sánchez.

Dávinson Sánchez, Camilo Vargas y James Rodríguez en medio de los actos protocolarios. MADDIE MEYER/Getty Images via AFP

El después de la Copa América 2024...

Si bien Colombia no se pudo quedar con el trofeo de la Copa América 2024, ahora los dirigidos por Néstor Lorenzo se alistan para regresar a sus clubes.

No obstante, se está a la expectativa de lo que será el futuro deportivo de algunos jugadores que tuvieron importantes desempeños en la Copa América, como por ejemplo Richard Ríos y James Rodríguez, este último, escogido por la Conmebol como el mejor jugador del torneo, tras la finalización del certamen que se llevó a cabo en Estados Unidos.

Así las cosas, los siguientes retos deportivos de la Selección Colombia serán por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

El próximo 5 de septiembre de 2024 se medirá contra Perú, en condición de visitante; posteriormente, será frente a Argentina el 10 de septiembre de 2024, en el estadio Metropolitano.