El día en el que José Pékerman dio una orden en Colombia, a favor de Juan F. Quintero

Jugadores como Juan Fernando Quintero , hoy en el América de Cali y de experiencia internacional, siempre han destacado en notas con la prensa queJosé Pékerman fue como un padre para él, luego de haber vivido la experiencia de participar con la Selección Colombia en los mundiales de Brasil 2014 y de Rusia 2018.

Y en las últimas horas, el profesor Pékerman concedió una amplia entrevista con 'TyC Sports' de su país y uno de los temas tuvo que ver con 'Juanfer', quien fue campeón de la Copa Sudamericana en 2024 con Racing de Avellaneda.

Resulta que el experimentado entrenador argentino recordó la oportunidad en la que dio una orden a Carlos 'Piscis' Restrepo, DT de la Sub-20 de nuestro país, en pro del bienestar de Quintero.

"A mi me extraña que no estés en esa selección' y me responde: 'Yo estuvo, hace veinte días me sacaron'. Le pregunto si había tenido algún tema de indisciplina y me dijo que no", dijo Pékerman.

Juan Quintero, el mediocampista, actualmente en Medellín, estuvo en el Suramericano Sub-20 de 2013. Gracias a su talento jugó su primer partido con la selección de mayores a los 19 años, el 16 de agosto de 2012 frente a Camerún. Ha actuado en 13 partidos y ha marcado un gol, en Mundial Brasil 2014.

A renglón seguido, complementó y dijo que "le digo que me de el número del entrenador para ver si lo que decía es cierto, lo llamo y me dice: 'No, mire, la verdad es que tengo los cupos cubiertos'. Lo entiendo, le dije, y llamé a Juanfer para decirle que iba a ir para el Sudamericano, le dije que 'vos sos el que va a esperar la oportunidad cuando le toque, que sé que vas a demostrar que te vas a ganar el lugar y si te toca jugar, tenes que demostrar a toda la gente del fútbol porqué estás en la selección mayor'".

Finalmente en ese aspecto, al timonel argentino el tiempo le dio la razón y el Sudamericano terminó siendo dulce para el volante antioqueño e igualmente para el seleccionado de Carlos 'Piscis' Restrepo.

"(Juanfer) due nombrado el mejor jugador del campeonato y Colombia gana por primera vez el título de campeón sudamericano", remató Pékerman, quien dejó un legado importante en el fútbol de nuestro país y además de eso, una huella en sus procesos de crecimiento profesional.