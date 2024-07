El exfutbolista argentino que dice que “la Selección Colombia merece la Copa América”

Se acerca el pitazo inicial de la final de la Copa América 2024 entre Argentina y la Selección Colombia, las opiniones son divididas pero personas relacionadas a los dos países dan su análisis de lo que esperan y anhelan para este compromiso.

En esta oportunidad el que dio su veredicto fue Hugo Horacio Lóndero, quien nació en el cono sur pero desde hace varios años vive en nuestra tierra, ya que dejó huella en su época como futbolista profesional.

“Las expectativas son muchas y favorables para Colombia afortunadamente, yo creo que el equipo llega en un momento excelente tanto individual como colectivamente, está pasando por un proceso futbolístico de primer nivel y creo que esa es la diferencia en este momento. Más que hablar con el corazón, cuando uno fue futbolista le gusta analizar, entonces yo analizando a Argentina en este momento siendo lo que es Argentina, pero ya creo que no es la de tiempo atrás. Lionel Messi no es lo mismo, Di María tampoco, Alexis Mac Allister no pasa por un buen momento, y así varios jugadores argentinos”, dijo de entrada el exjugador argentino en charla con ‘Noticias Caracol’.

El cuarto máximo goleador del fútbol colombiano aseguró que por juego y lo que ha mostrado durante toda la Copa América, la ‘tricolor’ es la favorita en esta ocasión.

“Colombia pasa por un momento excelente, defensivamente, los volantes y los delanteros también, yo creo que en este momento como están las cosas el favorito es Colombia. En este momento me gustaría que gane Colombia porque se lo merece, tiene un gran cuerpo técnico, una camada de jugadores de primer nivel, jóvenes, y está jugando bien y creo que se lo merece”, finalizó Hugo Horacio Lóndero.

Selección Colombia.

Lo cierto es que Argentina y Colombia se verán frente a frente este domingo 14 de julio en la final de la Copa América 2024, tras eliminar a Canadá y Uruguay, respectivamente, para llegar a la disputa por el título.

El combinado de Lionel Scaloni es el actual campeón de este certamen internacional que consiguieron en 2021 derrotando a Brasil, en el Maracaná, con un solitario gol de Ángel Di María.