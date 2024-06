El jugador de la Selección Colombia que 'sacó pecho' por lo aprendido en el fútbol europeo

Deiver Machado, y toda la plantilla de la Selección Colombia, tiene en el horizonte lo que será el debut en la Copa América 2024 frente a Paraguay, del próximo lunes 24 de junio. El lateral del Lens, de Francia, fue uno de los que atendió a los medios de comunicación este martes, en tierras norteamericanas. Se mostró tranquilo para lo que viene.

"Tranquilo como siempre, creo que desde el día que llegamos aquí es con la mentalidad de aportar, independiente del que juegue o no; dar la mejor energía. Estamos todos muy bien y con la mentalidad muy positiva", sostuvo Machado.

A renglón seguido, el lateral de la 'tricolor' agregó que su periplo por el fútbol de Europa le ha servido para enriquecer sus virtudes en el campo de juego.

"Creo que ir a Europa me ayudó muchísimo, he evolucionado mucho y gracias a Dios, al trabajo realizado, trato dar lo mejor al servicio del equipo, es un privilegio estar aquí. Creo que he ganado mucha más experiencia, muchos conceptos que quizás en el fútbol colombiano no les tenía y o no los había aprendido. Siempre tenemos que mejorar en cada partido, vemos en qué estamos fallando, en qué podemos crecer. Cada día es aprendizaje, estar aquí es un privilegio", complementó Machado.

Deiver Machado en acción de juego con la Selección Colombia vs. Bolivia. WINSLOW TOWNSON/Getty Images via AFP

Otras declaraciones de Deiver Machado:

- Paraguay, el rival a enfrentar en el debut en Copa América

"Todos sabemos que es un rival fuerte, agresivo, esta semana empezaremos a trabajar este partido".

- El ataque por las bandas...

"Esperar el momento exacto, dónde se puedan generar los espacios para nosotros que atacamos por banda, llegar con sorpresa".

- Paraguay es una selección que ataca por los costados...

"Sí, hemos hemos trabajado eso, siempre estar cerca de los lanzadores, no dejarlos lanzar con tranquilidad, estar todos en la parte de atrás muy concentrados".

Colombia es candidata, cómo está el grupo

"Creo que todos estamos tranquilos, se vive un ambiente bonito, creo que tenemos esa ilusión, con la bendición de Dios vamos a hacer una gran Copa América, a disfrutarla con mucha responsabilidad. Es un ambiente muy bonito en el vestuario y eso es muy importante para enfrentar esta Copa, será algo maravilloso".