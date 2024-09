"El objetivo de Colombia no solo es vencer a Argentina, sino ir al Mundial y ganar títulos"

Jackson Martínez es sinónimo de gol. A lo largo de su carrera, se cansó de inflar las redes, en los diferentes clubes donde estuvo. Eso le valió tener unas cuantas oportunidades en la Selección Colombia, hasta el punto de completar 40 partidos, disputados entre Copas América, Mundiales, Eliminatorias Sudamericanas y juegos preparatorios. Sin duda, un referente.

En Gol Caracol tuvimos el honor de hablar con el exdelantero, previo al compromiso de este martes 10 de septiembre con Argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Allí, analizó el encuentro, el trabajo de Néstor Lorenzo, resaltó la labor de James Rodríguez, Luis Díaz y Yerry Mina, eligió a su atacante favorito y opinó del no llamado de Miguel Borja.

¿Cómo vive estos partidos, ahora, desde afuera de las canchas?

"Con nerviosismo. Estuve pocos partidos en la tribuna, pero cuando me tocó, por lesión o suspensión, se siente horrible. Ahora, estando en el campo, también hay nervios (risas). Ya verlo por televisión es extraño porque el corazón te palpita de una manera fuerte. Igual, solo queda hacerle fuerza a los muchachos para que hagan lo mejor posible en la cancha".

¿Qué tienen de especial los duelos entre Colombia y Argentina?

"Este partido tiene algo peculiar y es el hecho de Colombia haber perdido esa final con Argentina. Dicho eso, es una gran oportunidad para Colombia de seguir enfocándose en lo que ha venido haciendo. Ganar los tres puntos sería bueno en el sentido del proceso. Que el más reciente enfrentamiento haya sido en una final, le añade mucha emoción y tensión".

A propósito del proceso, ¿Cuál es su opinión de Néstor Lorenzo?

"El trabajo del profesor habla por sí solo, las estadísticas lo demuestran; además, la manera como juega el equipo. El otro aspecto que confirma esto es el largo invicto que se tiene en Eliminatorias. Es más, ese proceso solo ha perdido un partido y fue una final. Mientras que uno no pierda y siempre se sume, corregir los errores es más llevadero y se hace sencillo".

¿Dónde puede estar el diferencial para sacar ese partido adelante?

"Colombia tiene las herramientas para hacer daño y conseguir el resultado, más allá de que Argentina va a querer afirmar lo que pasó en la Copa América. Eso sí, la 'tricolor' tiene el apoyo de la gente y eso es fundamental. Ahora, el objetivo no es ganarle a la 'albiceleste', sino algo más grande: ir al Mundial y buscar títulos. Para ello trabaja el cuerpo técnico".

Jackson Martínez, exdelantero de la Selección Colombia, en medio de un partido frente a Argentina AFP

¿A qué se debe el buen momento del técnico con esta Selección?

"El buen presente del entrenador, se debe también a la calidad de jugadores que tiene y que ellos creen en su idea; eso es clave porque el entrenador les transmite confianza, seguridad y tranquilidad, entonces van detrás de su estilo de juego. Y se le suma el hecho de tener referentes como James Rodríguez y Yerry Mina, que con su ejemplo guían a los más nuevos".

Ya que habla de referentes, ¿Qué decir de James Rodríguez y Luis Díaz?

"Colombia tiene un equipo muy compacto. Además, cuenta con hombres de un amplio recorrido y que imponen respeto como James Rodríguez, Yerry Mina, 'Juanfer' Quintero, entre otros. Otro aspecto es que se aprovechan las habilidades de los 'calidosos' como Luis Díaz. Hay futbolistas para hacer un buen papel y tener un importante desempeño en conjunto".

Como conocedor de la posición, ¿Cuál delantero le gusta más?

"Más allá de gustos, por como se han dado las cosas, Jhon Córdoba hizo una buena Copa América y se tonó que el técnico confió en él, entonces eso ayuda. Es un jugador potente, que se asocia bien, sostiene la bola y aporta. Sin embargo, la lista de delanteros es larga, entonces dependerá de lo que quiera el profesor Néstor Lorenzo, su planteamiento y lo del rival".

¿Cómo analiza la no convocatoria de Miguel Ángel Borja?

"No se pueden llevar a todos y siempre habrá uno que quede afuera. Pero, por las estadísticas y números, que no siempre se llevan a los futbolistas por esta razón, sí es un factor determinante y Miguel Ángel Borja está bien. Ya fue una decisión, netamente, del entrenador y hay que respetarla. Por ahora, él solo puede seguir trabajando y su momento va a llegar".