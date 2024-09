"Lo que gusta de Colombia es la seriedad con la que juegan, el convencimiento que tienen"

El calor de la ciudad de Barranquilla recibirá este martes 10 de septiembre aColombia y Argentina para lo que será la octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. En la final de la pasada Copa América se dio el más reciente enfrentamiento entre ambas selecciones, dejando como campeona a la 'albiceleste'.

Ahora es un nuevo capítulo de otro libro diferente, en donde los planteles le apuestan al triunfo para ir encaminando su paso al próximo Mundial, pero antes de que ruede el balón en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, a partir de las 3:30 de la tarde, en Gol Caracol dialogamos en exclusiva con Adolfo 'Tren' Valencia que sabe cómo es que se juega un partido de 'quilates' y de pergaminos.

Para el otrora deportista de la 'amarilla', los dirigidos por Néstor Lorenzo deben aprovechar la localía, la baja sensible de Lionel Messi en la 'albiceleste' y, que por supuesto,James Rodríguez sea de la partida para que le brinde todo su exquisito fútbol a la Selección Colombia.

James Rodríguez con Selección Colombia - Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP

"James, las cosas se las ha ganado, a pesar de que de pronto tiene muchas dificultades en los clubes donde está, pero entra y es un jugador diferente; entra y la Selección juega de otra manera", sostuvo el 'Tren' Valencia.

¿Para Colombia enfrentar a Argentina es una revancha, tras la Copa América?

"No es una revancha porque son partidos exclusivos, son clásicos donde ni Argentina quiere perder ni Colombia quiere perder; Colombia es local. Ellos saben que vienen de sacar un buen punto en Perú, ahora ver cómo sacamos esos tres puntos en Barranquilla. Lo que gusta de esta Selección es la seriedad con la que está jugando, el convencimiento que tienen, la experiencia que han adquirido estos muchachos en el exterior. Es una selección que toda Colombia de verdad cree plenamente en ellos y ahora lo están haciendo muy bien; estamos muy contentos por ese buen rendimiento que tienen ellos".

"Con Argentina nunca se va a jugar un partido fácil, porque a Argentina, en primer lugar, no le gusta perder. Es una selección que viene de ser campeona del mundo, viene de ganar la Copa América, entonces siempre va a ser un rival duro para Colombia".

¿Debe James Rodríguez ser titular siempre en Colombia?

"James, las cosas se las han ganado a pesar de que de pronto tiene muchas dificultades en los clubes donde está, porque no es un jugador que va a los clubes y continuamente juega, pero cuando James entra es un jugador diferente y que le aporta cosas positivas a la Selección; le gusta ponerse esa camiseta de la selección y lo hace bien. Yo creo que el técnico, su jugador clave, que todos nosotros los colombianos sabemos, es él; creo que también tiene que ser inicialista. Sabemos que no trae un buen ritmo porque nos gustaría que él estuviera mejor físicamente y con más ritmo para que nos ayudara más. Pero si hay la oportunidad de que él sea titular, será meterlo y si tiene que jugar unos 40, 50 minutos, 60, pues ya dependiendo cómo el técnico lo vea, cómo él esté físicamente, pero sí es un jugador que es muy fundamental para el sistema que tiene en este momento Colombia. Cuando James entra, la selección juega de otra manera".

James Rodríguez y Jhon Arias en la Copa América 2024. Foto vía X: @FCFSeleccionCol.

¿Qué delanteros deben ser inicialistas contra Argentina?

"Los que vienen jugando. Nosotros tenemos que saber que Díaz (Luis) es uno de los más referentes que tenemos arriba. De pronto Córdoba (Jhon) no le llegó mucho balón (contra Perú), como siempre le ha llegado, ha sido un jugador que no le han regalado nada, lo que él se ha ganado en su Selección se lo ha ganado por su mérito propio, por sus goles que ha hecho, y eso ha hecho convencer al técnico, porque él tuvo mucho tiempo con esa ilusión de querer ir a la Selección, quererse mostrar, en la Copa América lo hizo. Con Perú no tuvo muchos remates, muchas opciones, pero no podemos descartar porque con Argentina el partido va a ser muy diferente, es un partido con más ganas, con más berraquera, donde tiene que estar la Selección más concentrada, no se le puede regalar nada a los argentinos porque ellos no regalan. Va a ser un partido que ahí es donde se va a ver un jugador que de verdad tiene casta y está para ser titular en la Selección".

¿Pesará la ausencia de Messi en Argentina, cómo debe aprovechar Colombia?

"Claro, porque Argentina con Messi es una cosa y sin Messi es otra. Ellos acabaron de ganar, pero cuando Messi está ahí, pienso que el equipo juega mejor en el sentido de que se tiene más la bola, esos pases que mete siempre Messi cuando le dan esa claridad de jugar; ellos creen que Messi es su jugador favorito, entonces nosotros si no tienen a Messi, pues es una ventaja que tenemos que tratar de aprovecharla".

Lionel Messi es el capitán y la máxima figura de la Selección de Argentina. MADDIE MEYER/Getty Images via AFP

¿Cómo vio el juego de Colombia contra Perú y en qué aspectos mejorar contra Argentina?

"Ahora casi todas las selecciones llegan, tienen dos o tres días de trabajo, entonces al técnico casi no le da tiempo para armar un plan, los jugadores vienen de trabajar en sus clubes y lo que hace el técnico es puro trabajo de recuperación y mucha táctica, pero no tiene tiempo para trabajar como deberían trabajar; pero eso es de igual manera para todos, eso no es de sacar disculpas, porque todos lo están haciendo así y Colombia lo que tiene que hacer es mirar qué le faltó, o lo menos en el caso mío, el fuerte de nosotros siempre es la bola. No tuvimos el balón, no se hizo un buen juego como estamos costumbrados a ver a Colombia jugar, como estamos acostumbrados a verlo atacar, verlo proponer; no se hizo eso. Pero a pesar de todo, con ese juego que mostró Colombia, lo ideal fue que no perdimos y esos tres puntos de todas formas, ese punto que ganamos allá con Perú, de igual manera nos sirve porque estamos sumando".

En Argentina se han quedado bastante por el tema del horario, a Colombia le conviene jugar con calor y la humedad?

"Es para los dos. Todos son seres humanos y, porque Colombia lo haga a esa hora, no es que por eso tengamos nosotros favoritismo, no; al contrario. Las selecciones te han enseñado a jugar a cualquier hora, lo que se necesita es la actitud y las ganas y la forma cómo el jugador enfrenta los partidos. En Barranquilla nosotros tenemos la localidad, nosotros tenemos que aprovechar eso porque somos locales. Necesitamos puntos para sumar y eso es un partido exclusivo porque todo Colombia va a estar pendiente de su selección".

"Vamos a estar haciendo fuerza, que a Colombia le vaya bien jugando a las 3 de la tarde, a las 4 o 5; hay que ganar porque de local hay que ganar. Partido fácil no va a ser, cuando se juega con Argentina, Brasil, Uruguay siempre es una guerra y una batalla que siempre tenemos. Entonces, que gane el que mejor haga las cosas, y el que mejores oportunidades tenga, porque también va en que a veces nos van a quedar dos, tres, y de esas, si nos queda una, hay que tratar de meterla, ser un poquito más efectivo y contundente a la hora de rematar".

Luis Díaz celebra gol en Perú vs Colombia - Foto: Getty Images