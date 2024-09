Luis Díaz, en boca de un campeón del mundo con Argentina: "Es el mejor que tiene Colombia"

Si algo le faltaba a Luis Díaz, era que un ganador de un Mundial, se 'rindiera a sus pies'. Ricardo Bochini, quien se hizo con el título de la Copa del Mundo en México 1986 y es considerado como uno de los históricos del fútbol en su país, atendió a Gol Caracol y, en la corta charla, no se olvidó del guajiro. Y es que su talento ha trascendido fronteras y así se demuestra.

Pero no fue lo único. En la previa del compromiso, entre la Selección Colombia y Argentina, 'el Bocha', como se le conoce, resaltó otros puntos altos de la 'tricolor', así como también explicó sus falencias. Además, analizó la presencia del 'Dibu' Martínez, que suele jugarse un duelo especial con los 'cafeteros', el adiós de Ángel Di María, la baja de Lionel Messi y más.

¿Cómo se imagina el partido entre Colombia y Argentina?

"Es un partido parejo, como el de la final de Copa América, más jugando en Barranquilla, donde Colombia, se hace fuerte. Además, tiene buenos jugadores y es un gran equipo. Ahora, por el momento, Argentina es superior en el ritmo de juego. De hecho, en el partido en Miami, la 'tricolor' se quedó bastante en el segundo tiempo y eso generó errores en el área".

Mucho se ha hablado del clima y la hora del partido, ¿Qué opina?

"Los futbolistas de Colombia juegan todos afuera, entonces, al igual que los argentinos, deben aclimatarse al calor. Eso de que están acostumbrados, no sé, ya que hace mucho que no están en su país. Es distinto que cuando se va a jugar contra un equipo de Barranquilla, que entrena y juega ahí. Puede que haya alguna ventaja, pero no creo que sea el caso".

Publicidad

¿Algún jugador de la Selección Colombia que le guste?

"Luis Díaz es el mejor que tienen. También me parece interesante el lateral izquierdo, Johan Mojica y, por último, el volante Richard Ríos. Esos jugadores son los más fuertes de la Selección Colombia, quienes tienen bastante categoría y marcan la diferencia. Los otros acompañan y, por supuesto, son importantes, pero esos hombres son los que marcan la diferencia".

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en acción de juego contra Argentina, por Copa América 2024 AFP

En Argentina, se fue Di María y no está Messi, se van a sentir sus bajas...

"Sin duda. Estoy seguro de que, con el paso del tiempo, van a ser más notorias sus ausencias porque son desequilibrantes y de lo que mejor que tuvo Argentina en los últimos años. Son piezas importantes, jugadores reconocidos y con una gran personalidad. Es claro que son los mejores futbolistas de 'la Albiceleste', últimamente, y eso responde todo. Se extrañan".

Publicidad

Emiliano 'Dibu' Martínez, se juega su partido aparte, ¿no?

"Es buen arquero, pero, como jugador, no le daría bola. Uno se tiene que enfocar en el partido, en lo que puede hacer uno y luego lo que haga, que lo haga. 'Dibu' es clave con sus atajadas, en especial en penaltis, como contra Colombia, en la Copa América de Brasil, o Países Bajos y Francia, en el Mundial, pero ya está; son cosas que pasan y no tiene nada que ver".

¿Dónde se definen esta clase de partidos?

"En los pequeños detalles, en las jugadas que marcan diferencia. Por ejemplo, lo que le pasó a Colombia en la final de la Copa América. Fallaron en la marca, hubo malos movimientos en la defensa, dejaron solo a Lautaro Martínez, quedaron mal parados y terminó en gol. El partido ya estaba listo para los penaltis, entonces ahí, en eso, se definirá todo el juego".