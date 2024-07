“En Brasil lo que más preocupa es James Rodríguez y su remate de larga distancia”

La Selección Colombia ha contado con un James Rodríguez en estado de gracia en la Copa América 2024, el mismo que siempre que se pone la camiseta de la ‘tricolor’ demuestra todo su amor y entrega afuera y adentro de la cancha.

Y eso es algo que también preocupa a los rivales, como en el caso de Brasil, el rival del combinado patrio este martes 2 de julio en el último partido de la fase de grupos del certamen internacional que se disputa en Estados Unidos.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con Francisco de Laurenttis, de ‘ESPN Brasil’, quien nos habló de cómo ven a la Selección Colombia en el país de la pentacampeona del mundo.

“En Brasil tenemos memoria del último encuentro con Colombia, un partido que Colombia ganó con todos los méritos, tenemos esa memoria fresca. Pero ahora tiene todo para ser un partido diferente, Brasil cambió de entrenador que no me gustaba, Fernando Diniz, que hacía un 4-2-4, sin ninguna protección defensiva y Luis Díaz hizo ese día el partido de la vida. Colombia pudo haber ganado con un marcador más largo, pero ahora Dorival es más pragmático, defensa sólida e intentará controlar a Colombia e intentar ganar en la contra con Vinícius, con jugadas de velocidad. Tiene todo para ser un gran partido. Colombia viene con el mejor fútbol de la Copa América y Brasil está en construcción pero encontrando su solidez defensiva. Será el gran encuentro de esta primera fase de la Copa”, destacó el mencionado comunicador.

Luego, Francisco de Laurenttis se enfocó en transmitir el ‘temor’ que hay con la presencia de James Rodríguez en cancha, del que también hablaron el DT de Brasil y el arquero Alisson,

“Lo que más preocupa es James, no tiene una posición fija en el campo, a veces más atrás, de frente. En la conferencia de prensa se habló mucho del remate de larga distancia, Alisson está preocupado porque él patea bien. James es el tema constante en las conferencias de entrenadores y jugadores”, aseveró en charla con este portal.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia, en el partido contra Costa Rica, en la Copa América 2024 AFP

Acá más declaraciones:

*Dorival Júnior conoce a James Rodríguez

“Conoce bien a James, fue su entrenador, no jugaba tanto porque llega en medio de temporada y Sao Paulo estaba jugando bien y estaba buscando el título, no tuvo tanta oportunidad, jugó algunos partidos del Brasileirao, Copa Sudamericana. Con Dorival su fútbol no fue lo que esperaba. Cuando vemos el James de Colombia nos preguntamos dónde está este James cuando juega por Sao Paulo. Es una duda que es difícil de responder, en Colombia se siente muy cómodo, lo tienen como una figura estelar y por eso va tan bien con Colombia. Para Colombia está bien, descansado, bien físicamente y está teniendo una gran Copa América con tres asistencias”.

*El juego de Brasil y Colombia es parecido

“Sí, creo que son equipos espejos, formaciones semejantes, jugadores de punta en fases impresionantes en el medio campo como Richard Ríos que es de los mejores de Palmeiras. Son equipos muy similares, distintos en algunos temas pero es el mejor partido de la Copa América en la primera fase. Ojalá veamos que sea sin faltas, un buen fútbol, todos regateen y el público pueda tener una buena hora de fútbol”

¿Qué otros jugadores tienen referenciados en Brasil?

“Jhon Arias viene muy bien, este año con todo Fluminense en baja, pero las últimas dos temporadas de Arias son impresionantes, jugadorazo y me gustaría tenerlo en mi equipo en Brasil. Rafael Santos Borré es conocido porque hizo goles con River Plate a equipos brasileños pero en Internacional no es aún el que conocemos. Yerry Mina es una figura muy querida en Brasil, incluso por hinchas de Palmeiras, pero de todo el país”.