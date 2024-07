¿En qué equipo jugará James Rodríguez, tras ser el mejor jugador de la Copa América 2024?

Luego de unaCopa América al más alto nivel,James Rodríguezcambia el chip y ya se centra en lo que será su futuro profesional, teniendo en cuenta que el mercado de fichajes todavía está abierto y, frente a su buen presente, el cucuteño es uno de los más cotizados en el fútbol internacional.

Además, según lo afirmaron en territorio brasileño, el ‘10’ de la ‘tricolor’ tendría un pie más adentro que afuera en el Sao Paulo, club donde no ha podido consolidarse y en el que no ha logrado convertirse en titular indiscutible. Por estas y más razones, en el equipo paulista ven con buenos ‘ojos’ una posible salida de James.

Y más ahora, tras la gran Copa América realizada por el colombiano, quien es pretendido por varios clubes en el exterior. Se habla de España y Turquía.

James Rodríguez, capitán y figura de la Selección Colombia, celebra su victoria en la Copa América 2024 AFP

¿Qué equipos tendrían en la mira a James Rodríguez?

Así como lo ha afirmado la prensa internacional en los últimos días, el ‘crack’ colombiano es pretendido por dos equipos europeos en específico. Uno de ellos, es el Besiktas de Turquía y el Celta de Vigo de España.

También es sabido que en el continente sudamericano hay varios clubes, tales como Boca Juniors, que parecen mostrar interés en el '10'. No obstante, así como lo ha afirmado el mismo cucuteño, al ‘xeneize’ por ahora no llegará, ya que su intención es regresar al 'viejo continente'.

James Rodríguez celebra con la Selección Colombia Foto: AFP

No obstante, es importante recalcar que el quedarse en Sao Paulo también es una opción, aunque no es la más cercana, para el '10' sigue siendo una alternativa, teniendo en cuenta que el futbolista colombiano tiene contrato hasta el próximo año con los paulistas. Eso sí, todo esto dependerá únicamente de lo que piense el cucuteño y lo que analicen desde el club, especialmente por parte de su entrenador, Luis Zubeldía.

Sin embargo, la relación entre el cucuteño y el argentino parecer ser que no va en los mejores términos, esto, en referencia a lo que dijo el mismo entrenador sobre el '10', en días pasados. “Creo que James está haciendo una gran Copa América, me pone contento porque primero es jugador de Sao Paulo, segundo, porque no lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona", fueron las palabras de Zubeldía.

James Rodríguez y una distinción para la historia

A pesar de caer en la gran final frente a Argentina, por 1-0, el futbolista cucuteño fue elegido como el mejor jugador de la Copa América 2024, por encima de Lionel Messi y las demás figuras del certamen continental.