"Escandaloso robo a Colombia frente a Brasil"; ya hasta nos salió defensor desde Argentina

LaSelección Colombia perdió 2-1 con Brasil, en un partido que no se salvó de la polémica. Fueron varias las acciones cuestionadas por las decisiones que tomó el juez central venezolano Alexis Herrera, de Venezuela. Si bien Néstor Lorenzo y James Rodríguez hicieron sentir su malestar en charla con los medios luego del juego; desde Argentina le salió un defensor a la 'tricolor' que calificó como "robo" lo ocurrido en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

Se trata del periodista argentino Lucas Ugarte, quien descargó toda su furia a través de su opinión en un espacio deportivo y en redes sociales. El mencionado comunicador habló de tres acciones puntuales del encuentro, válido por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

"Escandaloso robo a la selección de Colombia en Brasil. El codazo de Gabriel hacia James y la no expulsión. Un gol válido que le anularon. En Europa, Mister Chip se da cuenta de que lo robaron a Colombia, de que no era falta, de que no era offside, de que inventaron una falta para beneficiarlo a Brasil y la falta que no se cobró previo al gol a Vinícius Júnior. Lo que le hicieron a Colombia, le metieron la mano en el bolsillo. Descarado el robo. Le entregamos la billetera a todos los brasileños. Tomen el celular si así lo quieren. Quieren los anteojos, se los damos", fue la reseña que hizo Ugarte visiblemente enojado.

Cabe recordar, que, otra de las polémicas postpartido fueron las siete sustituciones de Brasil, sin embargo, todo quedó claro luego de que se confirmó que ambas selecciones estaban autorizadas con dos cambios adicionales, tras el protocolo de conmoción cerebral activado por el golpe que sufrieron el defensa central Dávinson Sánchez y el arquero Alisson Becker.

Por lo pronto, la tricolor deberá darle vuelta a la página y poner el foco en el juego del próximo martes 25 de marzo contra Paraguay, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Los dirigidos por Néstor Lorenzo deberán acelerar, puesto que se ubican ahora en la sexta casilla con 19 unidades y es claro que han cedido mucho terreno.