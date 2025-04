"Fredy Rincón es el mejor jugador de la historia de Colombia, fue inigualable"

"Fredy Rincón es el mejor jugador de la historia de Colombia". Esa afirmación fue de Jorge Luis Pinto, quien le dio la oportunidad de jugar profesionalmente en Santa Fe y ponderó siempre las condiciones futbolísticas del nacido en Buenaventura, que falleció hace tres años luego de un accidente de tránsito en la ciudad de Cali.

Del histórico mediocampista del seleccionado colombiano hablaron este lunes en el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu, de Caracol Televisión.

Así, Javier Hernández Bonnet, Carlos de la Pava, Javier Castell y el periodista invitado Esteban Jaramillo compartieron conceptos y anécdotas con el 'profe' Pinto.

"Fredy fue una figura inigualable en el fútbol colombiano, humilde, nosotros trabajamos para transformarlo, llevarlo a donde llegó", dijo el nortesantandereano, que además contó con el vallecaucano como asistente técnico en Millonarios.

"Fredy Rincón es el mejor, por todo ese roce internacional, por sus tres mundiales, estuvo en grandes equipos, no jugó en Real Madrid porque no lo respaldaron, no lo ayudaron. Después se fue a Italia, jugó en Brasil, un gran jugador indudablemente", agregó Pinto.

Fiel a su estilo, el experimentado DT que llevó a Unión Magdalena recientemente al ascenso de la A también se refirió a las tareas que cumplió 'el coloso de Buenaventura' en sus primeros meses en Santa Fe.

Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, junto a sus asistente, Freddy Rincón. Foto: Colprensa.

"Miren, con toda sinceridad, el cambio paulatino de Rincón se dio por las famosas pretemporadas, a él esos trabajos lo transformaron muscularmente, técnica y tácticamente también. El impacto que tuvo Fredy primero en reservas, de ahí lo pusimos en el primer equipo y yo les decía al resto de jugadores que Santa Fe debería estar siempre en los primeros puestos. Y se paró el argentino Taverna y me dijo y eso ¿cómo lo vamos a hacer?. Yo le contesté, "señor, lo haremos con este negro y diez más", añadió el DT.

El profesor Pinto también destacó que "de lo único que no jugó Fredy fue de arquero; porque conmigo fue centro delantero, como cuando debutó contra Junior e hizo dos goles; lo hizo de volante 6, de 8, de lateral, de defensor central. A mí se me hace muy parecido al holandés Gullit".

El día en el que Jorge Luis Pinto se encontró con la mamá de Fredy Rincón

"Un día fuimos a jugar contra el Cali en Buga, me levanté para ir a misa de 6 de la mañana, salí del hotel y vi una señora ahí en el hotel. Me dice la señora, "yo soy la mamá de Fredy y qué fue lo que usted le hizo a él (por su nueva musculatura y presencia). La mire y me partió el alma, pero es que los cambios fueron notorios en él", explicó el 'profe' Pinto.

