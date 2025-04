"Cuando digo que no quiero ir a rueda de prensa es porque no quiero confrontaciones innecesarias"

César Farías, director técnico del Junior, fue uno de los invitados este lunes 14 de abril al programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y allí no solo habló de la actualidad de su equipo, que se encuentra en la parte alta de la tabla de la Liga BetPlay I-2025, sino que también se refirió a sus palabras que pronunció: "Yo vengo a rueda de prensa porque me toca preferiría quedarme con mis jugadores"; el venezolano aclaró todo.

"No fue mi intención la manera no, porque claro la mayoría del oyente no ve las cinco preguntas que se iniciaron antes del partido, la misma persona que agarra el micrófono y después me pregunta, le vuelvo a responder con amabilidad y viene y repregunta; y claro; yo hago un desarrollo narrativo, no metiéndome con el periodismo, sino haciéndole ver que hay un producto muy bonito que se llama el fútbol colombiano y en el cual estoy muy gradecido y ponía un ejemplo con Bolivia. Una cosa es una autocrítica, una cosa es una crítica para mejorar y lo otro es una descalificación continúa", comenzó diciendo el timonel del rojiblanco en declaraciones a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.

Farías precisó que ya pasó por la etapa de ir a una rueda de prensa con la idea de ir preparado para una guerra, esto ante algunas posturas malintencionadas.

Cesar Farías en Junior X @JuniorClubSA

"Yo le hizo una reflexión porque se cortan los extractos, primero que no fue molesto, estaba tranquilo, si bien he estado callado y; segundo; cuando digo que no quiero ir a una rueda de prensa, lo que no quiero son unas confrontaciones innecesarias. Te dan la sensación que Farías está en contra de la prensa colombiana y no es así; el fútbol colombiano es mucho más de lo que se habla desde adentro para fuera de él, y también a uno le gustaría ir a un lugar escuchar las críticas y las posturas, pero no con esa intención", complementó.

Por último, el DT del Junior de Barranquilla precisó que como líder del equipo en el banquillo trata de defender a los suyos con el fin que no se sientan "menospreciados".

"Pienso que pueden ser sitios más agradables (ruedas de prensa) para todos los que vivimos bajo un estrés ahí; donde podamos darle algo mejor al televidente, al oyente, de que pueda tener una información de primera mano. No es que tengamos que ir a una rueda de prensa y tengamos que ir preparados para una guerra, esa etapa de mi vida ya la pasé, ahora queda disfrutar un poco más. Como líder de un equipo uno no puede dejar que tus jugadores se sientan mal, que se sientan menospreciados, y uno a veces de una manera equivocada, acertada; defendemos esa posición. A partir de ahí viene esa diatribita, que uno respeta; son posturas de un entrenador con posturas que se van presentado fuera de las canchas", concluyó.