Iván Ramiro Córdoba confesó que por poco renuncia a la Selección Colombia: duras palabras

Iván Ramiro Córdoba, quien supo ser titular indiscutible en la selección Colombia que levantó la Copa América en el año 2001, siendo capitán y referente del combinado nacional, en una entrevista con el medio DSports contó infidencias de su época como jugador profesional, dejando unas declaraciones que sorprendieron a todos: ¿qué dijo?

En la entrevista, Córdoba repasó sus mejores momentos con el seleccionado colombiano, recordando cómo fue ese primer llamado, la manera en la que sus padres lo apoyaron en sus pininos como futbolista, pero también dejando el espacio para llevar alusión al difícil momento que vivió en el mundial de Francia 1998, donde confesó que: "En un momento inclusive pensé irme de la selección", aseguró.

Antes de quedar campeón con la 'tricolor' y ser recordado como uno de los jugadores más emblemáticos e importante en la historia de Colombia, Iván Ramiro también supo ser resiliente, aguantar cítricas, momentos difíciles y seguir esperando por el momento donde podría brillar.

Dentro de todo lo que se habló en la entrevista, Córdoba detalló el que fue quizás fue su momento más difícil como jugador de la selección Colombia, cuando a pesar de ser convocado para el Mundial de Francia 1998 por el director técnico Hernán Darío 'el Bolillo' Gómez, no logró disputar ni un sólo minuto, del que sería el primer y único mundial del antioqueño de hoy 48 años.

“Me sentí mal, terrible. Me había preparado y una de las más grandes ilusiones mías era marcar a Michael Owen, el delantero más rápido en esos momentos. Como nosotros nos enfrentábamos a Inglaterra, y ya estaba visualizando esa oportunidad", comentó Córdoba con respecto al difícil momento.

En cuanto a cómo vivió la situación, el ex central del Inter de Milán y hoy director deportivo y copropietario del Venezia FC, de la primera división de Italia, finalizó el tema contando que: "Tanto fue el dolor en ese momento que yo me ‘pelé', y tenía más pelo que ahora. En un momento, incluso, pensé en irme de la Selección”.

De igual manera, Iván Ramiro Córdoba contó que pese a no esperar explicaciones del entrenador, nunca entendió su decisión, pues el central pasaba por el mejor momento de su carrera: “Faltando cinco días, sin ninguna motivación o explicaciones, no porque se la tenga que dar a uno, pero después de venir con cierta continuidad al menos unas palabras... que te digan en la cara qué está pasando. Eso no pasó y para mí fue muy duro. Fue el único Mundial en el que participé y no jugué ni un minuto”.