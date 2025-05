"James Rodríguez podría aportar de otra forma en Selección Colombia; jugar en segundos tiempos"

James Rodríguezfue tema de conversación este martes 27 de mayo en 'Jugada Maestra', programada que se transmite por Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión. El porqué, es que se acerca una nueva convocatoria de la Selección Colombia para dos cruciales compromisos de Eliminatoria: Perú, en Barranquilla, y Argentina, en Buenos Aires.

En la mesa de periodistas y expertos, liderada por Javier Hernández Bonnet, analizaron el presente del '10'; hubo debate y la conclusión que dieron es que "podría jugar de otra forma" en la 'tricolor'.

Uno de los que dejó su opinión sobre el oriundo de Cúcuta fue Harold Lozano. Para el exjugador de América de Cali y quien tuvo figuración con la 'amarilla' en la época de Francisco Maturana como técnico, si bien destacó las cualidades de la actual figura del León de México, complementó que Juan Fernando Quintero tiene mejor presente que Rodríguez Rubio.

"Hoy de James el ritmo de competencia no es bueno, hoy en selección debe aportar de otra forma, sea un segundo tiempo o así; Luis Díaz tuvo muchos partidos, es un jugador que tienen una condición física muy buena. En este momento 'Juanfer' está mejor que James. Nosotros tenemos jugadores convocables, muchos están pasando por momentos importantes, y ellos necesitan esa oportunidad también de vestir la camiseta de la Selección", precisó de entrada.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero Getty

Y continuó Lozano: "James se transforma en la Selección Colombia, a veces puede traer malestares en otros jugadores que sí tienen minutos y eso; para el que no tiene minutos. A otros tienen ese esfuerzo, pero yo soy partidario, que a veces, pasa factura".

Por su parte, el técnico Juan Cruz Real analizó lo siguiente sobre el '10' del León y de la Selección Colombia.

"A mí me da la sensación que el DT ha adaptado un funcionamiento o idea teniendo como punto de partido a James. A partir de que llega Lorenzo a la Selección Colombia, yo creo que indirectamente hay un espacio de lealtad de lo que fue el comienzo con James como uno de los referentes, y a partir de ahí, hay ciertas decisiones. Un jugador de la talla como él, no necesariamente debe estar de entrada, pero con sus características, tampoco se perdona que no juegue", precisó.

Mientras que el profesor Javier Castell afirmó que "en Colombia el equipo se adapta a James, y no él, al equipo. En España querían que James se adaptara como una pieza más, Lorenzo tiene una idea, adapta el equipo a James".