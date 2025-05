Convocatoria de Selección Colombia para jugar con Perú y Argentina; ¿cuándo sale?, ¿qué dudas hay?

Ya un altísimo porcentaje de seleccionados sudamericanos entregaron oficialmente sus listados de jugadores para encarar las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo,en Colombia el profesor Néstor Lorenzosigue manteniendo la expectativa y aún no destapa sus cartas, con los aficionados atentos a lo que pueda pasar con nuestras figuras para enfrentar a Perú, 6 de junio en Barranquilla, y a Argentina, el 10 de junio en Buenos Aires.

Según se ha podido conocer y tras consultar fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Fútbol, entre la tarde este martes 27 y el miércoles 28 de mayo terminará el misterio del cuerpo técnico de nuestro país.

En el ambiente existen algunas dudas con jugadores que son habituales y del riñón de Lorenzo a causa de lesiones o de recuperaciones recientes de dolencias. Así, Jhon Jáder Durán no fue tenido en cuenta por Al Nassr para el partido de la Liga de Arabia del lunes que pasó e informaciones de prensa reportan una lesión, sin tener precisión de la zona afectada y el alcance de una posible incapacidad.

James Rodríguez y Jhon Durán en partido de la Selección Colombia. Getty Images

Otro hombre titular que generainquietud es el arquero Camilo Vargas, de quien se supo que se sometió a una cirugía de rodilla tan pronto terminó su temporada con Atlas, de México, pero de parte de dicho club no se ha generado ninguna comunicación oficial. Así, no se sabe a ciencia cierta si va a estar en condiciones o no de ser llamado.

Mientras tanto desde Brasil llegaron novedades de futbolistas de nuestro país. Santiago Arias reapareció tras superar una lesión el fin de semana anterior y estuvo 6 minutos con Bahía frente a Gremio y ahora se espera que siga en el grupo de convocados del técnico Rogeiro Ceni para enfrentar a Internacional, este miércoles en Copa Libertadores.

En el propio Inter, el entrenador Roger Machado anunció que Rafael Santos Borré será convocado para el referido compromiso de la Libertadores. El atacante estuvo ausente varias semanas por una lesión en su muslo.

Por lo demás, se mantendría la misma base con la que cuenta Néstor Lorenzo, con fichas de confianza como James Rodríguez, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Richard Ríos y Luis Díaz, aunque será baja por suspensión para el duelo contra los incas.

Caber recordar que la Selección Colombia ocupa la sexta posición de la tabla de las Eliminatorias con 20 puntos, por lo que urgen buenos resultados contra peruanos y argentinos.