Jhon Durán, furioso con el árbitro: reclamó un penalti en Selección Colombia vs. Perú

Jhon Durán fue el jugador que más dio de qué hablar en el primer tiempo, entre la Selección Colombia y Perú. En tan solo cuatro minutos disputados en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, recibió una dura infracción por parte de Renzo Garcés. Posteriormente, el atacante se desquitó y le dio un codazo al defensa central, quien se retorció de dolor. Pero eso no fue todo lo que hizo.

El hombre de Al Nassr se dedicó más a discutir que a jugar. Fue así como los reclamos hacia el árbitro, Wilton Sampaio, no se hicieron esperar. Al minuto 26, tras un centro desde la banda derecha, Jhon Durán intentó conectar de cabeza, pero no alcanzó por la marca de un oponente. Dicho movimiento lo pidió como infracción, pero el juez central no sancionó nada y todo continuó normal.

Jhon Durán, delantero de la Selección Colombia, se lamenta por una jugada en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Reclamo de Jhon Durán al árbitro, Wilton Sampaio, en Selección Colombia vs. Perú